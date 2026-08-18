أصدرت شركة روساتوم الروسية بيانًا للرد على ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «بوليتيكو» بشأن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تنفذها الشركة في محافظة مطروح، مؤكدة أن مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية يُنفَّذ في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية المبرمة بين الاتحاد الروسي وجمهورية مصر العربية، وكذلك وفقًا لعقد الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) المبرم مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر (NPPA).

روساتوم تنفي ما ورد في تقرير «بوليتيكو» بشأن مشروع محطة الضبعة النووية

وتتم أعمال تنفيذ المشروع تحت الرقابة المستمرة للجهات المختصة في كلا البلدين، بما في ذلك هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA).

ويتأكد المستوى الرفيع لتنظيم الأعمال ونظام إدارة الجودة وثقافة السلامة من خلال الاهتمام المستمر الذي يحظى به المشروع من جانب القيادتين السياسيتين في الاتحاد الروسي وجمهورية مصر العربية، وكذلك من جانب قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، التي يشارك ممثلوها بانتظام في الفعاليات الرئيسية للمشروع.

وكان أحدث هذه الفعاليات مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل بالوحدة النووية الثانية، التي أُقيمت بحضور رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، وقيادات مؤسسة «روساتوم» الحكومية للطاقة الذرية، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد تم إنجاز هذا المعلم الرئيسي قبل الموعد المحدد وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

وتواصل مؤسسة «روساتوم» الحكومية للطاقة الذرية، وشركة «أتوم ستروي إكسبورت» المساهمة (ASE JSC)، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر (NPPA)، تعاونها الوثيق في إطار روح الشراكة الاستراتيجية.

ويُنفَّذ المشروع من خلال فرق عمل روسية-مصرية مشتركة تضم متخصصين في مجالات التصميم والإنشاءات وضمان الجودة، والاستعداد لإدخال المنشآت حيز التشغيل، والتنسيق مع الجهات الرقابية.

وشددت الشركة على أنه لم يتم تأكيد أي من الادعاءات الواردة في المادة المنشورة في إطار الإجراءات التعاقدية أو الفنية أو الرقابية المنصوص عليها في المشروع.