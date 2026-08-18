أعلنت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، أنه تم تحميل أولى حزم الوقود في المفاعل بموقع إنشاء الوحدة السابعة بمحطة تيانوان للطاقة النووية في الصين، والتي يتم تنفيذها وفق تصميم القسم الهندسي التابع لشركة روساتوم الحكومية.

روساتوم تشارك في بدء تحميل الوقود النووي بالوحدة السابعة لمحطة تيانوان النووية بالصين

وفي اليوم السابق، 11 أغسطس 2026، أصدرت الإدارة الوطنية للسلامة النووية في الصين (NNSA) تصريحًا ببدء عمليات التشغيل في الوحدة. وعقب استكمال هذه المرحلة، سيبدأ المفاعل في الوصول إلى الحد الأدنى من مستوى القدرة القابلة للتحكم .(MCP)

وقال أليكسي بانيك، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» لشؤون الصين والمشروعات المتقدمة: "بدأت عمليات التشغيل في الوحدة السابعة بمحطة تيانوان للطاقة النووية، وهي مرحلة إنتاجية رئيسية في تنفيذ المشروع. وخلال المرحلة الأولى، سيتم تحميل 163 حزمة وقود في المفاعل، وبعد ذلك، سيبدأ المتخصصون في رفع قدرة المفاعل تدريجيًا إلى الحد الأدنى من مستوى التحكم، مع فحص واختبار كفاءة أنظمة التحكم والحماية والخصائص النيوترونية للوقود. وبعد استكمال جميع هذه المراحل، ستبدأ الوحدة السابعة في إنتاج الكهرباء وسيتم ربطها بشبكة الكهرباء الصينية، ثم ستتم زيادة قدرتها تدريجيًا حتى تصل إلى 100%، وبفضل العمل المنسق بين المتخصصين الروس والصينيين، يسير مشروع إنشاء أحدث وحدات المحطة وفقًا للجدول الزمني المعتمد."

وتُعد محطة تيانوان للطاقة النووية أكبر مشروع للتعاون الاقتصادي بين روسيا والصين. وفي 8 يونيو 2018، تم توقيع البروتوكول الحكومي الدولي والعقد الإطاري لإنشاء وحدتي الطاقة رقم 7 ورقم 8 المزودتين بمفاعلات VVER-1200، وذلك في العاصمة الصينية بكين.

ومن الجانب الروسي، وقّع العقد القسم الهندسي التابع لشركة روساتوم الحكومية، بينما وقعته من الجانب الصيني شركات المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية (CNNC)، ووفقًا لهذه الوثائق، تولى الجانب الروسي تصميم "الجزيرة النووية" لمحطة الطاقة النووية، إلى جانب توريد المعدات الرئيسية الخاصة بالجزيرة النووية لكلتا الوحدتين.

كما تم توقيع العقود التنفيذية التالية: عقد التصميم الفني لوحدتي الطاقة رقم 7 ورقم 8، والعقد العام الخاص بوحدتي الطاقة رقم 7 ورقم 8، وبموجب العقود الموقعة، يتولى القسم الهندسي إعداد التصميمات وتوريد الوثائق والمعدات الخاصة بالجزيرة النووية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك الإشراف على التصميم والتركيب وأعمال التشغيل.

وبدأ إنشاء وحدتي الطاقة رقم 7 ورقم 8 في 19 مايو 2021، وتعمل الوحدات الروسية الأربع السابقة المزودة بمفاعلات VVER-1000 في محطة تيانوان بنجاح، وتوفر ملايين الكيلوواط من الطاقة لشبكة الكهرباء في البلاد.

ويضم القسم الهندسي التابع لشركة روساتوم الحكومية عددًا من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة النووية، من بينها شركة «أتوم ستروي إكسبورت» (موسكو، نيجني نوفغورود، وفروعها في روسيا وخارجها)، ومعهد التصميم الموحد – شركة «أتوم إنيرغو برويكت» (موسكو، نيجني نوفغورود، وفروعها في سان بطرسبرغ، إلى جانب معاهد التصميم والفروع في روسيا وخارجها وفروع المسح الهندسي)، بالإضافة إلى شركات الإنشاءات التابعة له.

ويحتل القسم الهندسي المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم محفظة الطلبات وعدد محطات الطاقة النووية التي يتم إنشاؤها بالتزامن حول العالم. ويأتي نحو 80% من إيرادات القسم من المشروعات الدولية.

وينفذ القسم الهندسي مشروعات إنشاء محطات الطاقة النووية ذات القدرة الكبيرة في روسيا وعدد من الدول الأخرى، كما يقدم مجموعة متكاملة من خدمات الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC)، والهندسة والمشتريات (EP)، والهندسة والمشتريات والإنشاء والإدارة (EPC(M))، بما يشمل إدارة المشروعات والتصميم، إلى جانب تطوير تقنيات متعددة الأبعاد (Multi-D) لإدارة المشروعات الهندسية المعقدة، ويستند القسم إلى خبرات قطاع الطاقة النووية الروسي وأحدث التقنيات المبتكرة. www.ase-ec.ru

وتواصل روسيا تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية الدولية، مع التركيز على التعاون مع الدول الصديقة. كما يجري تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الدولية الكبرى، وتشارك روساتوم والشركات التابعة لها بنشاط في هذه الجهود.