مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 أغسطس 2026.. موعد أذان الفجر في المحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين يوميًا عن موعد أذان الفجر اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، بالتزامن مع حرص المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة بدقة، خاصة صلاة الفجر التي تختلف مواعيدها من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي والتوقيت المحلي لكل منطقة.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، موضحة مواعيد أذان الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في عدد من المحافظات المصرية.

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

يأتي موعد أذان الفجر اليوم الخميس في القاهرة عند الساعة 4:52 صباحًا، بينما يحين الشروق في تمام الساعة 6:25 صباحًا.

ويكون موعد أذان الظهر في القاهرة عند الساعة 12:58 ظهرًا، والعصر في الساعة 4:34 مساءً، فيما يحين أذان المغرب الساعة 7:31 مساءً، والعشاء الساعة 8:53 مساءً.

موعد أذان الفجر في الجيزة

ويحل موعد أذان الفجر اليوم في محافظة الجيزة عند الساعة 4:53 صباحًا، بفارق دقيقة واحدة عن القاهرة، بينما يحين الشروق الساعة 6:25 صباحًا.

ويؤذن الظهر في الجيزة الساعة 12:59 ظهرًا، والعصر الساعة 4:34 مساءً، والمغرب الساعة 7:31 مساءً، والعشاء الساعة 8:53 مساءً.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، يحين موعد أذان الفجر اليوم الخميس 20 أغسطس عند الساعة 4:55 صباحًا، بينما يكون الشروق في تمام الساعة 6:29 صباحًا.

ويأتي أذان الظهر الساعة 1:04 ظهرًا، والعصر الساعة 4:41 مساءً، والمغرب الساعة 7:38 مساءً، والعشاء الساعة 9:01 مساءً.

موعد أذان الفجر في أسوان

أما في محافظة أسوان، فيكون موعد أذان الفجر اليوم عند الساعة 4:59 صباحًا، وهو من المواعيد المتأخرة نسبيًا بين المحافظات الواردة في مواقيت اليوم.

ويحل الشروق الساعة 6:26 صباحًا، بينما يؤذن الظهر الساعة 12:52 ظهرًا، والعصر الساعة 4:19 مساءً، والمغرب الساعة 7:18 مساءً، والعشاء الساعة 8:34 مساءً.

موعد أذان الفجر في الغردقة

وبحسب مواقيت الصلاة المعلنة، يأتي موعد أذان الفجر اليوم في الغردقة عند الساعة 4:49 صباحًا، ويكون الشروق في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

ويحل أذان الظهر الساعة 12:48 ظهرًا، والعصر الساعة 4:20 مساءً، والمغرب الساعة 7:18 مساءً، والعشاء الساعة 8:37 مساءً.

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ

وفي شرم الشيخ، يحين موعد أذان الفجر اليوم الخميس عند الساعة 4:45 صباحًا، بينما يأتي الشروق الساعة 6:16 صباحًا.

ويكون أذان الظهر الساعة 12:46 ظهرًا، والعصر الساعة 4:19 مساءً، والمغرب الساعة 7:17 مساءً، والعشاء الساعة 8:37 مساءً.

موعد أذان الفجر في بورسعيد

أما محافظة بورسعيد، فيحل موعد أذان الفجر اليوم عند الساعة 4:45 صباحًا، بينما يكون الشروق في تمام الساعة 6:19 صباحًا.

ويأتي أذان الظهر الساعة 12:54 ظهرًا، والعصر الساعة 4:32 مساءً، والمغرب الساعة 7:29 مساءً، والعشاء الساعة 8:52 مساءً.

موعد أذان الفجر في الأقصر

وفي محافظة الأقصر، يحين موعد أذان الفجر اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 عند الساعة 4:57 صباحًا، بينما يكون الشروق في تمام الساعة 6:25 صباحًا.

ويؤذن الظهر الساعة 12:53 ظهرًا، والعصر الساعة 4:23 مساءً، والمغرب الساعة 7:21 مساءً، والعشاء الساعة 8:39 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 أغسطس 2026

وتختلف مواقيت الصلاة بين المحافظات المصرية بحسب الموقع الجغرافي، لذلك يحرص المواطنون على متابعة المواعيد الخاصة بالمحافظة التي يقيمون بها، وعدم الاعتماد على توقيت محافظة أخرى.

ويعد موعد أذان الفجر من أبرز مواقيت الصلاة التي يزداد البحث عنها، نظرًا لارتباطه ببداية وقت صلاة الفجر، كما يهتم به الصائمون لمعرفة بداية الإمساك في أيام الصيام.

وتوضح مواقيت اليوم أن موعد الفجر يتراوح بين الساعة 4:45 صباحًا و4:59 صباحًا في المحافظات المذكورة، بينما تختلف مواعيد باقي الصلوات تدريجيًا من محافظة إلى أخرى.

وتستمر الهيئة المصرية العامة للمساحة في إعلان مواقيت الصلاة وفق الحسابات الفلكية المعتمدة، بما يتيح للمواطنين معرفة مواعيد الصلوات اليومية في مختلف أنحاء الجمهورية.