موعد مباراة الأهلي ضد بترول أسيوط اليوم.. القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بترول أسيوط التي تجمعهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دورالمجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026-2027.

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق الفوز أمام نظيره فريق بترول أسيوط وتشهد المواجهة منح اللاعبين الدوليين راحة لتجنب الإرهاق قبل مواجهة القمة أمام الزمالك الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري

موعد قمة الأهلي ضد بترول أسيوط

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق بترول أسيوط التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026-2027، تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر الجاري، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بترول أسيوط

يتم بث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بترول أسيوط التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026-2027، والتي تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر الجاري، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت.

الأهلي ضد بترول أسيوط

قائمة الأهلي لمواجهة بترول أسيوط

تضم قائمة الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العاصمة الأسماء الأتية: محمد الشناوي، حمزة علاء، هادي رياض، طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة ، محمد عبدالله ، أحمد رضا، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، توفيق محمد، كريم فؤاد، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة ، أشرف داري ، عمر الساعي ، ياسين مرعي، محمد السيد ، عمر معوض، محمد رأفت ، علي محمود، أحمد عيد.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بترول أسيوط

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد بترول أسيوط حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من: حراسة المرمي: حمزة علاء

خط الدفاع: أكرم توفيق ، ياسين مرعي ، هادي رياض، كريم فؤاد

خط الوسط: أحمد رضا ، أفشة ، عمر الساعي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد عبدالله ، بن جديدة

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

هل يفكر اتحاد الكرة في الاستعانة بمدرب أجنبي يقود منتخب مصر؟ وموقف حسام حسن بعد مونديال 2026







