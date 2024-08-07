مروة ناجي تُضيء ختام مهرجان الأوبرا الصيفي بأداء ساحر

في ختام فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي، سوف تحيي الفنانة مروة ناجي حفلين استثنائيين على مسرحي سيد درويش بالإسكندرية وأوبرا دمنهور، بقيادة المايسترو احمد عامر ، وعدد من الفنانين أبرزهم تامر عبد المنعم و حسام حسني وولاء طلبة.

حفل مروة ناجي على مسرح سيد درويش

والمفترض أن تقدم مروة ناجي باقة من أجمل الأغاني العربية الأصيلة، لتختتم المهرجان بأجواء من الفرح والاحتفال ، والذي يقام الخميس 8 أغسطس في تمام الساعه الثامنه والنصف مساءً على مسرح سيد درويش في الإسكندرية ، بينما يقام الحفل الثاني يوم الجمعه 9 أغسطس على مسرح أوبرا دمنهور.

حفل مروة ناجي في الإسكندرية



وتقدم الفنانة مروة ناجي خلال الحفلين بعض من الأغاني القديمة للفنانين مثل وردة الجزائرية وميادة الحناوي وغيرهم ، وتقدم في الحفل الاول أبرز الأغاني مثل أغنية طاير يا هوى ، وع اللي جرى ، بتسأل يا حبيبي.

أسعار تذاكر حفل الفنانة مروة ناجي في الإسكندرية

الموجز تقدم لكم أسعار تذاكر حفل مروة ناجي.. أعلنت الشركة المنظمه لحفل الفنانة مروة ناجي عن أسعار تذاكر حفلها في إسكندرية بالأوبرا وسيد درويش المقرر إقامته يوم 8 أغسطس ، و 9 أغسطس ع الترتيب ، والتي تتراوح أسعارها من 350 حتي 500 جنيها.

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مهرجان الأوبرا الصيفي

أقيمت فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء هذا العام على ثلاثة مسارح هي المكشوف، سيد درويش أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور بمشاركة نخبة من النجوم والفرق الغنائية المتميزة بالإضافة إلى حفلات الواعدين بمركز تنمية، المواهب التي تقدم مختلف ألوان الإبداع وتميزت عروض المهرجان الصيفي بتنوع مضمونها لتناسب جميع شرائح المجتمع بما يعزز الوعى المجتمعي وينمى الإنسان.

آخر أعمال مروة ناجي

طرحت مروة ناجي مؤخراً أجدد أغنياتها والتي تحمل اسم "معلش" والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وهي من كلمات محمد صالح لباد، ألحان زياد وائل، توزيع محمد مزيكا.

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