مهرجان برلين السينمائي الدولي يدعوك لعرض موهبتك.. تقدم الآن!

هل لديك قصة تستحق أن تُروى للعالم؟ مهرجان برلين السينمائي الدولي يفتح أبوابه أمام صناع الأفلام الموهوبين والمبتكرين ،للتقديم لبرنامج المواهب الذي يفتتح يوم 15 إلى 20 فبراير 2025 ، اغتنم فرصتك لعرض أعمالك الفنية على نخبة من صناع السينما العالمية وتوسيع شبكة علاقاتك المهنية.

مواهب مهرجان برلين السينمائي الدولي

وأعلنت إدارة المهرجان عن تقديم مبادرة لتطوير المواهب داخل المهرجان لـ 200 شخص مبدع في 14 تخصص سينمائي في مختلف المجالات من ورش العمل ومراكز الفكر والمختبرات على مدار أسبوع.

مهرجان برلين السينمائي الدولي

ومع ما يقرب من 10 آلاف خريج في أكثر من 150 دولة، وسبعة فروع حول العالم، أصبحت مواهب Berlinale واحدة من أكبر مجتمعات الأفلام وأكثرها نشاطًا على مدار العام، ومن المؤكد أن المشاركين سيتمكنون من إقامة علاقات دائمة مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم.

جاءت هذه المسابقات بعدما عينت تريشيا تاتل إثنين من المبرمجين الدوليين لتقاسم المسئوليات كمديرين مشاركين في برمجة الأقلام المعروضة ، وتتوالي جاكلين ليانجا هذه المهام في يوليو المقبل وهي مندوبة الولايات المتحدة السابقة في برلين السينمائي الدولي ، ورئيس قسم البانوراما مايكل ستوتز.

وقالت تاتل عبر صحف عالميه : يجلب مايكل وجاكلين مزيجًا قويًا ومتكاملًا من المهارات والشبكات، وكلاهما قادة إبداعيين أذكياء ومتعاونين بالإضافة إلى عشاق السينما المتحمسين والكرماء، ولا أستطيع الانتظار حتى أعمل معهم لتشكيل برامج أفلام برلينالة الديناميكية.



واضافت جاكلين : من المثير أن أنضم إلى فريق مهرجان برلين السينمائى كمدير مشارك لبرمجة الأفلام بينما يستعد المهرجان للاحتفال بدورته الخامسة والسبعين في فبراير المقبل، وإنني أتطلع إلى التعاون مع الفريق ونحن نبني مستقبل المهرجان، إنه لمن دواعي سروري الانضمام إلى تريشيا تاتل ومايكل ستوتز في برمجة مهرجان سينمائي دولي مع أحد أكبر الجماهير العامة في العالم.

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