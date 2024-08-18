خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني

تتصدر نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني 2024 اهتمامات طلاب التعليم الفني خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023-2024، وينشر لكم موق "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024

كما يتساءل طلاب التعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني لعام 2024، حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة قبل يوم 31 أغسطس كحد أقصى، بدأت بالفعل مراكز التصحيح والمراجعة في رصد الدرجات منذ انطلاق امتحانات الدور الثاني، في سعي للإسراع في الإعلان عن النتائج.

كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 للدور الثاني من خلال اتباع تلك الخطوات البسيطة:

- عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني.

ـ قم بإدخال رقم الجلوس واختيار الشعبة "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، حيث ستظهر النتيجة بشكل تفصيلي مع بيان درجات كل مادة.

نسبة النجاح في الدور الأول الدبلومات الفنية 2024

جدير بالذكر أن، وزارة التربية والتعليم قد اعتمدت نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية في 10 يوليو 2024، حيث بلغت نسبة النجاح 70.9% لكلا النظامين الثلاث والخمس سنوات، و شارك في الامتحانات التحريرية حوالي 790,625 طالبًا وطالبة، حضر منهم 786,969، ونجح 558,018 منهم، في حين بلغ عدد الراسبين حوالي 232,607 طالبًا وطالبة، وتم السماح لنحو 197,817 طالبًا وطالبة بخوض امتحانات الدور الثاني.

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