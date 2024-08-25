تفاصيل إطلاق أول جامعة للولايات المتحدة في العاصمة الإدارية الجديدة

أطلقت جامعة روان الأمريكية، بالشراكة مع شركة الخدمات الحديثة للتعليم، أول فرع دولي لها على الإطلاق في مصر، وذلك في إطار العلاقات التعليمية والثقافية القوية بين مصر والولايات المتحدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي تدشين أول جامعة أمريكية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تماشياً مع إستراتيجية الحكومة المصرية، التي بدأت وزارة التعليم العالي في تنفيذها، بدعم وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء فروع لكبرى الجامعات الأجنبية في مصر.

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة روان الأمريكية وشركة الخدمات الحديثة

إنشاء أول جامعة أمريكية في مصر

وشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة روان Rowan الأمريكية، وشركة الخدمات الحديثة وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وروبن هاروتونيان الوزير المفوض للشؤون الدبلوماسية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة نائبًا عن السفير الأمريكي، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشؤون الفنية.

وقع مذكرة التفاهم، الدكتور أنتوني لومان رئيس جامعة روان الأمريكية، والدكتور أشرف روفائيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الحديثة للتعليم.

اهتمام الدولة المصرية بإنشاء أفرع الجامعات الدولية

وخلال كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء أفرع جامعات دولية بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي، والسمعة الأكاديمية المتميزة؛ لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في تنوع التعليم الجامعي في مصر، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة.

وأوضح "عاشور"، أن تدويل التعليم يُعد أحد الملفات الهامة التي تطبق مبدأ المرجعية الدولية، الذي يعُد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مضيفًا أن إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر يُعزز سُبل التطوير النوعي لمنظومة التعليم العالي في مصر، ويسهم في توسيع قاعدة تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، ويزيد من فرص التنافسية العالمية، والارتقاء بالسمعة الأكاديمية للتعليم المصري، كما يوفر فرصًا متنوعة للطلاب للحصول على شهادات دولية، مع تقليل فرص اغترابهم بالخارج.

من جانبه أكد الدكتور أنتوني لومان رئيس جامعة روان الأمريكية في بيان صحفي حصل “الموجز” على نسخة منه، التزام الجامعة بتقديم برامج تعليمية متنوعة، تلبي احتياجات الطلاب المحليين والدوليين، مستعرضًا أبرز البرامج التي من المقرر أن تقدمها جامعة روان في قطاع برامج العلوم، وقطاع البرامج الهندسية، وقطاع برامج الأعمال، حيث تتيح الجامعة العديد من البرامج التعليمية المتميزة، ويتم التدريس وفق نفس المناهج والبرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة في مقرها الأم بولاية نيوجيرسي الأمريكية.



وأكد الدكتور أشرف روفائيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الحديثة للتعليم التزام المؤسسة بتنفيذ كافة البنود الواردة بمذكرة التفاهم؛ لتسريع خطوات، وإجراءات بدء الدراسة بفرع جامعة روان الدولي بجمهورية مصر العربية.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم، الدكتور موريس قليني نائب رئيس جامعة روان للعلاقات الدولية، والدكتور جرخان الكانات، ولفيف من ممثلي الجامعة، وحضر من شركة الخدمات الحديثة للتعليم، كل من د.عادل إبراهيم عضو مجلس إدارة المؤسسة، وميشيل مورجان الرئيس التنفيذي للعمليات، ولفيف من ممثلي المؤسسة.

وتعد جامعة روان، أول جامعة بحثية عامة شاملة تتمتع بالتزام أكاديمي قوي، وهي ثالث أسرع الجامعات العامة نموًا في الولايات المتحدة، وتحتل المرتبة 88 بين أفضل 100 جامعة عامة في الولايات المتحدة والمرتبة 40 لبرامج ريادة الأعمال من قبل Princeton Review.

وتقدم جامعة روان مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا المصممة لتلبية احتياجات القوى العاملة العالمية المستقبلية.

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