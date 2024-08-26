التعليم توقع بروتوكول تعاون مع "الجمهورية الجديدة للتنمية" لدعم طلاب التعليم الفني

وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع مؤسسة "الجمهورية الجديدة للتنمية" لتعزيز الدعم المقدم لطلاب التعليم الفني، من خلال تحسين توعيتهم الثقافية والصحية، وتولى توقيع البروتوكول الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب الوزير، والمهندس روحي العربي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزر التربية والتعليم أن أهمية هذا التعاون مع مختلف المؤسسات، مشيرًا إلى أن البروتوكول يتماشى مع سياسة الدولة نحو مواكبة التطور التكنولوجي السريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق استراتيجية مصر 2030، كما يهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لرفع جودة المهارات المهنية بما يتماشى مع المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل وتكشف “الموجز” كافة تفاصيل الاجتماع.

وزارة التربية والتعليم

أهداف وزارة التربية والتعليم

من جانبه، أوضح المهندس روحي العربي أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين القطاعين الخاص والحكومي، مؤكداً أهمية مشاركتها في تطوير نظام التعليم، مشيرًا إلى أن التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي أصبح ضروريًا لتحسين النظام التعليمي وتدريب جيل قادر على التعامل مع تقنيات المستقبل واستيعاب الثورة الصناعية الرابعة.

وزارة التربية والتعليم

تطوير المهارات الشخصية والمهنية لطلاب التعليم

يهدف البروتوكول الذي وقعت علية وزارة التربية والتعليم إلى توفير التدريب وتنمية المهارات الفنية والسلوكيات اللازمة التي تؤهل الطلاب لدخول سوق العمل، يشمل التدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي، مع التركيز على تطوير المهارات الشخصية والمهنية لطلاب التعليم الفني. كما ينص البروتوكول على دعم الخريجين وربطهم بالقطاع الخاص، وتعزيز الفكر الريادي وتنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وزارة التربية والتعليم

المشاركين في توقيع البرتوكول

حضر توقيع البروتوكول من جانب مؤسسة "الجمهورية الجديدة للتنمية" الدكتورة هبه حافظ، مستشار رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة حنان الرافع، رئيس قطاع التدريب، والدكتورة أمانى فؤاد، رئيس قطاع العلاقات العامة، والدكتورة رانيا السباعى، المدير التنفيذي للمؤسسة. ومن جانب الوزارة، حضر الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة فاطمة محمد، مدير عام الإدارة العامة لمركز تطوير التعليم الفني.

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