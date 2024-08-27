القناة الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد الفيحاء اليوم

يبحث عشاق الكرة العربية والسعودية، عن القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الفيحاء مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد لـ الدوري السعودي للمحترفين 2024 - 2025.

ويستهدف فريق النصر بقيادة أسطورته البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفوز في هذا اللقاء القادم ضد نظيره الفيحاء، حتى يفتتح سجل انتصاراته في دوري روشن بنسخته الحالية، وذلك بعدما حسم منافسته الأولى في الدوري السعودي 2024-2025، بالتعادل الإيجابي أمام الرائد بنتيجة 1-1.

القناة الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء اليوم في الدوري السعودي

وستنقل مباراة النصر ضد الفيحاء مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة، عبر قناة أس أس سي السعودية، والتي تقوم بنقل مباريات الدوري السعودي بشكل حصري ومباشر عبر شاشتها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء في الدوري السعودي

ويستعرض الموجز تردد القناة التي ستقوم بنقل مباراة نادي النصر ضد مضيفه الفيحاء مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة.

القناة: SSC1 HD

القمر الصناعي: Arabsat 2B

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ/ 3/4

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء اليوم في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نادي النصر ضد نظيره الفيحاء، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة.

وستقام مباراة النصر ضد الفيحاء على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” معقل نادي الفيحاء.

موعد مباراة النصر السعودي

تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء في الدوري السعودي

من المتوقع أن يخوض لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر بتشكيل كالآتي، في مباراته ضد الفيحاء، والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين…

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

في خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - أليكس تيليس.

في خط الوسط: مختار على - أوتافيو مونتيرو - عبد الله الخيبري.

في خط الهجوم: عبد الرحمن الغريب - ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

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