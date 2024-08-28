حقيقة حذف دروس من مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

تداول رواد مواقع التواصل أنباء تفيد بحذف دروس من مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025 ، مشيرين إلى أن هناك دروس للإطلاع فقط مثل "أسلوب النداء"، و"الممنوع من الصرف"، و"حروف الجر الأصلية" .

ويكشف موقع “الموجز” حقيقة الأنباء المتداولة عن حذف دروس من مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025 والتاكد من هذه الحقائق من خلال وزارة التربية والتعليم لحسم الجدل حول حذف بعض الدروس لطلاب الثانوية العامة.

تفاصيل حذف دروس من مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

وفيما يتعلق بحقيقة هذه الأخبار، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن حذف دروس من مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025، مشددًا على أن الوزارة ليست مسؤولة عن أي قرارات غير رسمية، وناشد أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات.

حذف دروس من مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

إلغاء قصة الأيام بمادة اللغة العربية

كما تداول أيضًا أحد النشطاء شائعات عن إلغاء قصة الأيام بمادة اللغة العربية ضمن حذف دروس من مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025، حيث أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار يجعل قصة "الأيام" في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة مخصصة للاطلاع فقط.

حقيقة تدريس موضوع عبد الغفور البرعي

وفي سياق أخر، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتدريس موضوع عبد الغفور البرعي من رواية "لن أعيش في جلباب أبي" ضمن مناهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي، والتي تُعد جزءًا من المناهج الجديدة التي سيتم تطبيقها في العام الدراسي 2024-2025.

وفي هذا السياق، نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما تم تداوله، وأكد مصدر مسؤول أنه لا صحة لإدراج هذا الموضوع في منهج اللغة العربية المطور للصف الأول الإعدادي، الذي سيُطبق لأول مرة في العام الدراسي المقبل.

حذف دروس من مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

حقيقة تعديل مناهج الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد

كما ظهرت شائعات حول تعديل مناهج الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، و حذف دروس من مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025 حيث نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذه الأخبار، مؤكدًا أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن أي تعديلات أو حذف في المناهج الدراسية لأي مرحلة تعليمية حتى الآن.

ودعا المصدر إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة.

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