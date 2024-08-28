بعد إنتهاء أزمته مع تونس.. حسن شاكوش يحيي أولى حفلاته يوم الجمعة

يعود حسن شاكوش لجمهوره بعد إنتهاء أزمته الأخيرة مع شعب تونس ورفع الإيقاف عنه من نقابة الموسيقيين المصرية، ويستعد لإحياء حفله الغنائي المقرر إقامته يوم الجمعه المقبلة في الساحل الشمالي.

شروط حفل حسن شاكوش في الساحل الشمالي



وروجت الصفحة الرسمية المنظمة لحفل حسن شاكوش، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، وجاء من شروط الحفل أن يكون الدخول مجانًا للسيدات.

حفل حسن شاكوش في الساحل الشمالي

اعتذار حسن شاكوش لنقابة الموسيقين التونسية



وقبلت نقابة المهن الموسيقية، متمثلة في لجنة التحقيقات برئاسة الدكتور محمد عبد الله والشئون القانونية، اعتذار العضو حسن شاكوش عما بدر منه تجاه الشعب التونسي.



وشرح حسن شاكوش أنه لم يقصد تماماً الإساءة إلى الشعب التونسي الحبيب والشقيق، وأن العبارات التي وردت على لسانه بالفيديو كانت عبارات عفوية نتيجة ما شعر به خلال مغادرته من مطار تونس الحبيب، وأن هذا الأمر لم ولن يؤثر على حبه واحترامه وتقديره لتونس الحبيبة.

جاء هذا بعد أن أوضح له نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل أن هناك أقوالاً لا يصح أن يكون مكانها السوشيال ميديا حتى لا تؤثر على علاقات المحبة بين البلاد العربية الشقيقة، ومثل هذه التصرفات قد تكون حدثت مع جميع الفنانين لكنها لا يجب أن تقال على العلن حتى لا تُفقدنا علاقات المحبة بيننا وبين الأشقاء من الشعوب العربية الشقيقة.

حسن شاكوش

وقرر نقيب المهن الموسيقية ولجنة التحقيقات قبول اعتذار حسن شاكوش.

آخر أعمال حسن شاكوش

طرح حسن شاكوش مؤخرا أغنية عم جيلو، والتي تعاون خلالها مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وتخطت حاجز المليون مشاهدة، بعد أقل من شهر على طرحها عبر موقع يوتيوب.

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