"التعليم" تكشف موعد توزيع خريطة التدريس وخطة التقييمات الأسبوعية

أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، عن موعد توزيع خريطة التدريس و خطة نماذج التقييمات الأسبوعية على المديريات التعليمية، مؤكداً أنه سيتم توزيعها قبل بدء العام الدراسي الجديد لعام 2025، بالإضافة لآليات تنفيذ مجموعات التقوية في المدارس الحكومية ، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

آليات تنفيذ مجموعات التقوية

وفي تصريحاته، تطرق الوزير إلى آليات تنفيذ مجموعات التقوية، موضحًا أنه يتم حاليًا دراسة القرار الخاص بها ووضع آليات تضمن تحقيق مصلحة المعلم وتفعيل هذه المجموعات داخل المدارس بطرق دقيقة لضمان تنفيذها بشكل فعال.

كما شدد محمد عبد اللطيف، على ضرورة الاستغلال الأمثل للمدارس الثانوية المجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، بهدف تمكين الطلاب من الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانيات المتقدمة.

إعادة هيكلة المرحلة الثانوية

وأشار الوزير إلى أن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية تمت بناءً على قواعد علمية بعد مراجعة خبراء متخصصين، كما أوضح محمد عبد اللطيف أن إلغاء بعض المواد لا يعني التخفيف منها، بل يأتي في إطار إعادة هيكلة تهدف إلى تدريس هذه المواد بفعالية خلال الفترة الزمنية المخصصة لها وفقًا للخريطة الزمنية.

كما أكد وزير التربية والتعليم، على الدور الحيوي لمدير المدرسة، مشيرًا إلى مسؤوليته الشاملة عن المعلمين والطلاب والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى الأمن والنظافة داخل المدرسة، والتواصل الفعال مع أولياء الأمور، وأعلن أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع مديري المدارس في الفترة المقبلة لتعزيز هذا الدور.



وفي سياق اخر ، أوضح محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار إعادة هيكلة المرحلة الثانوية يهدف إلى التركيز على تدريس المناهج الأساسية بشكل جيد، واستفادة الطلاب فى الوقت المحدد لدراستها، والوصول إلى المعايير الدولية، لإكسابهم المهارات المناسبة المطلوبة من خلال عدد المواد الدراسية المختلفة، وطرق التدريس الخاصة بكل مادة.

وأكد أن المدارس الثانوية الحكومية بالمحافظات مزودة ببنية تكنولوجية متطورة ومزودة بأحدث الأجهزة والسبورات الذكية فى الفصول، مشددًا على ضرورة استخدام هذه الاجهزة وتعليم الطلاب من خلالها.

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