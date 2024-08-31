سعر الريال السعودي اليوم السبت 31-8-2024 مقابل الجنيه المصري

يهتم قطاع كبير من المواطنين حاليًا بمتابعة سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري؛ لأنه يعد من أكثر العملات العربية استخدامًا بين المصريين في المعاملات النقدية بالداخل والخارج وخاصة للمواطنين الذين يستعدون لأداء عمرة المولد النبوي الشريف 1446 هـ.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

يستعرض الموجز في السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31 أغسطس 2024 على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 12,96 جنيه للشراء 12,99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12,93 جنيه للشراء 12,99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 12,93 جنيه للشراء 12,99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة إلى 12,93 جنيه للشراء 12,99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي-مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي-مصر 12,90 جنيه للشراء 12,99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي:

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 12,84 جنيه للشراء، 13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي المصري نحو 12,92 جنيه للشراء 12,99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي –مصر إلى 12,97 جنيه للشراء 13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي ليسجل نحو 3.75 ريال سعودي لكل دولار.

الدولار مقابل الريال السعودي

بلغ سعر الدولار مقابل الريال السعودي نحو 0.27 دولار لكل ريال، مسجلًا استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف العملتين.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، ما بين 12.90 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

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