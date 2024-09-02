زواج الأميرة النرويجية مارثا لويز يتصدر التريند.. فما القصة؟

تصدر زواج الأميرة النرويجية مارثا لويز الأبنة الكبري للأسرة الملكية النرويجية، تريند جوجل خلال الساعات الماضية على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مما أدي إلى أثارة الجدل بسبب مخالفة الأميرة مارثا لويز تعليمات الملك في تولية العرش و عدم استفادة من صلاحياته، كما فعلت والدتها في الزواج و تخلت عن دورها الملكي.

وفيما يلي يستعرض لكم «الموجز» قصة زواج الأميرة النرويجية مارثا لويز الأبنة الكبري للأسرة الملكية النرويجية من المعالج الروحي فيريت.

زواج الأميرة النرويجية مارثا لويز

جاء حفل زفاف الأميرة الرابعة في ترتيب ولاية العرش «مارثا لويز» ذات 52 عاماً، ابنة الملك الخامس «هارالد» والملكة «سونيا»، لاحتفالات دامت لمدة ثلاث أيام، من رجل أعمال ومعالج روحي من ولاية كاليفورنيا يدعي «فيريت» ذات 49 عاماً، و عقد الزوجان قرانهما بداخل فندق في تلال جيرانجير، و هي قرية تقع على شواطئ المضيق البحري على الساحل الغربي للنرويج.

زواج الأميرة النرويجية مارثا لويز

كشف الأميرة النرويجية مارثا لويز عن علاقتها

وأعلن الزوجان عن علاقتهما لأول مرة في عام 2019، و تنحت مارثا لويز، ابنة الملك هارالد، عن واجباتها الملكية الرسمية في شهر نوفمبر عام 2022، ومن المقرر أن يخلف شقيقها الأصغر ولي العهد الأمير هاكون ذات يوم الملك هارالد.

كما أصبح فيريت بعد الزواج أحد أفراد العائلة المالكة الممتدة في النرويج، وجاء ذلك وفقا لما حدده القصر الملكي.

زواج الأميرة النرويجية مارثا لويز

وباعت الأميرة مارثا و زوجها فيريت حق تصوير فيلم عنهما لشبكة نتفليكس، و حقوق صور زفافهما إلى مجلة بريطانية تسمي Hello معنية بأخبار المشاهير.

تغيير العلامة التجارية لمشروب جن الزفاف

وفي وقت سابق، قامت الأميرة النرويجية مارثا لويز بوضع علامة تجارية تحمل اسمها على زجاجات من مشروب جن الزفاف و هو مشروب كحولي شفاف.

وأثارت تلك الصفقات احتجاجات من وسائل الإعلام النرويجية، ووفقاً لتعليمات الملك هارالد الخامس قام بتغيير العلامة التجارية.

انفصال الأميرة النرويجية مارثا لويز عن زوجها السابق

وفي ذلك الإطار، انفصلت الأميرة النرويجية مارثا لويز عن زوجها السابق عام 2017، وعندها ثلاث بنات منه.

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