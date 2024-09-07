بدء التعاقد مع المعلمين الجدد خلال الأسبوع الحالي.. اعرف مسوغات التعاقد

أعلنت المديريات التعليمية والإدارات التعاقد مع المعلمين الجدد بالدفعة الثانية بالإضافة إلى الناجحين في الاختبارات والتظلمات في المرحلة الأولى حيث من المقرر التعاقد معهم خلال الأسبوع الجاري والذي يوافق شهر سبتمبر 2024.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن مسوغات التعاقد مع المعلمين والتعيين، بالإضافة إلى معرفة الأوراق المطلوبة التي حددتها المديريات التعليمية والإدارات حيث من المقرر أن يأتي التعاقد قبل بداية العام الدراسي الجديد.

مسوغات التعاقد مع المعلمين

تفاصيل مسوغات التعاقد مع المعلمين

وتشمل مسوغات التعاقد مع المعلمين والتعيين بطاقه الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل وعدة متطلبات أخرى ينبغي على المتعاقد مع وزارة التربية والتعليم على علمًا بها، حيث شددت المديريات التعلمية على المتعاقدين الجدد بضرورة الحضور والالتزام بالأسماء المحددة من الإدارة المركزية لشؤون المعلمين.

مسوغات التعاقد مع المعلمين

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي (الوجهين) أو جواز السفر، بعد الاطلاع على الأصل.

صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى المديرية.

إقرار موقع من المرشح أمام مسؤول إدارة الموارد البشرية، مع توثيق التوقيع، يتعهد فيه بعدم تعرضه للفصل التأديبي النهائي خلال الأربع سنوات الماضية.

قرار المجلس الطبي المختص يثبت اللياقة الصحية واجتياز الكشف الطبي واختبار المخدرات.

شهادة ميلاد مميكنة.

أصل المؤهل الدراسي.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها (للذكور).

شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها (للإناث).

إقرار بالحالة الاجتماعية والذمة المالية.

مسوغات التعاقد مع المعلمين

زيادة مرتبات المعلمين

وفي سياق أخر، أصدر وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، توجيهات زيادة مرتبات المعلمين في العام الدراسي 2025، بما في ذلك رفع قيمة الحصة لمعلمي الحصة والاستعانة بالمتقاعدين لسد العجز في المعلمين.

كما قرر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أيضًا على منح مكافأة مالية بنسبة 80% لمعلمي مجموعات التقوية، ورفع قيمة الحصة للمعلمين المعينين فوق النصاب القانوني إلى 50 جنيهًا.

من جهة أخرى، أصدر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارًا بالتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة، واستمرار مبادرة الرئيس بتعيين 30 ألف معلم.، الوزارة شددت أيضًا على استعدادات العام الدراسي الجديد وصيانة المدارس لضمان جاهزيتها.

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