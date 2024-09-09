«مش شاغلين بالنا».. نسمة محجوب تطرح أحدث أغنياتها علي يوتيوب

طرحت الفنانة نسمة محجوب، أغنيتها الجديدة "مش شاغلين بالنا" - Video ط Lyrics - على يوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومحطات الراديو، ويرصد الموجز تفاصيل الاغنية الجديد وهي من كلمات محمد بحيرى وألحان نسمة محجوب، وتوزيع موسيقى معتز ماضي، ومن وتوزيع شركة ديجيتال ساوند، والأغنية تعبر عن البهجة والفرحة، وتتناسب مع الأجواء الصيفية الساحرة.

أغنية نسمة محجوب الجديدة

وروجت نسمة محجوب لأغنيتها الجديدة وطرحت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" ونشرت البوستر الدعائي معلقة: "مش شاغلين بالنا، أغنية جديدة متحمسة إنكم تسمعوها في 09-09-2024".

أغنية مش شاغلين بالنا



وتقول كلمات "مش شاغلين بالنا":..

مش شاغلين بالنا

غير بـ اللي يروق بالنا

ده احنا الفرفشة تسألنا

الجو بيحلو ازاي

نسهر براحتنا

نغني مفيش حاجة تسكتنا

نرقص نتمشى ونعمل دوشة

اللي يتكدر مش جاي

دا الانبساط والفرفشة كله اتمشى وبندرسه

لو الهوا مش ع الهوى بنقوم هوا ونرقصه

حتى الدلع سيبناه دلع ومرضيناش نخلصه

على وضعنا طول عمرنا والكل جنبنا خلصوا

حتى الدلع سيبناه دلع ومرضيناش نخلصه

على وضعنا طول عمرنا والكل جنبنا خلصوا

سايقين في دلعنا

مفيش حاجة ترجعنا

واللي يقولنا اشمعنى

بنعمل منقولش كلام

بنسهَّر ليلنا

الصبح بيطلع لما يجيلنا

دايسين لو فين رايحين جايين

صاحيين لو كله ينام

دا الانبساط والفرفشة كله اتمشى وبندرسه

لو الهوا مش ع الهوى بنقوم هوا ونرقصه

حتى الدلع سيبناه دلع ومرضيناش نخلصه

على وضعنا طول عمرنا والكل جنبنا خلصوا

هو احنا عشان ساكتين

فاكرينّا ما بنعيشهاش

لا ده احنا عشان عايشين

رايقين ما بيشغلناش

عايشينها بجد

و مفيش فيها حد ما يعرفناش

دا الانبساط والفرفشة كله اتمشى وبندرسه

لو الهوا مش ع الهوى بنقوم هوا ونرقصه

حتى الدلع سيبناه دلع ومرضيناش نخلصه

على وضعنا طول عمرنا والكل جنبنا خلصوا

حتى الدلع سيبناه دلع ومرضيناش نخلصه

على وضعنا طول عمرنا والكل جنبنا خلصوا





نسمة محجوب

آخر مشاركات نسمة محجوب

ويُشار إلى أن الفنانة نسمة محجوب تعيش حالة من النشاط الفني، حيث شاركت في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، بحفل غنائي رفع شعار «كامل العدد»، قدمت خلاله باقة من أغانيها الجديدة والقديمة منها «يا محروسة، والوقت يعدي، وخصوصا راجل»، كما حرصت على الغناء لفيروز، بالإضافة لتقديمها أَغَانٍ بلغات أجنبية.

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