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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

تأجيل الدراسة وإلغاء إجازة السبت في هذه المحافظات.. إيه الحقيقة؟

تأجيل الدراسة والغاء
تأجيل الدراسة والغاء يوم السبت

تأجيل الدراسة وإلغاء إجازة السبت.. شهدت الفترة الماضية تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات، منشورات تزعم صدور قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تأجيل بداية العام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى بعض الأنباء التي تتعلق بعدد أيام الحضور في المدارس وكذلك إلغاء إجازة يوم السبت، مما جعل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة تلك الحقيقة بشأن الأخبار المتدوالة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد

ترصد لكم جريدة" الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول حقيقة الأخبار الشائعة المتدوالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة وإلغاء إجازة السبت، ورد وزارة التربية والتعليم على تلك الشائعات.

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كشفت وزارة التربية والتعليم حقيقة الأخبار المتدواله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بشأن أنباء تزعم صدور قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تأجيل بداية العام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى بعض الأنباء التي تتعلق بعدد أيام الحضور في المدارس وكذلك إلغاء إجازة يوم السبت.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم بدء الدراسة في المدارس يوم 21 سبتمبر 2024. أكدت الوزارة أنه لا توجد نية لتأجيل الدراسة، كما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نفت الوزارة الأخبار التي تشير إلى إلغاء إجازة يوم السبت أو تعديل عدد أيام حضور الطلاب. هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وفقاً للوزارة.

وأصدرت الوزارة تعليمات لجميع المديريات التعليمية بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الطلاب، بما في ذلك الانتهاء من صيانة الأبنية التعليمية والفصول الدراسية.

كما دعت الوزارة إلى التأكد من المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مصادرها الرسمية بوزارة التربية والتعليم قبل نشرها أو التعامل معها

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موعد إجازة نصف العام الدراسي الجديد

وأشارت الوزارة ، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 يناير 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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