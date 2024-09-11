تفاصيل حبس الفنان أحمد جلال عبد القوي 6 أشهر لتعاطيه المخدرات

أحمد جلال عبد القوي.. قضت محكمة الاستئناف في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتخفيف عقوبة السجن من سنة لـ6 أشهر مع الشغل والغرامة 10 آلاف جنيه، في اتهام الفنان أحمد جلال عبدالقوي، بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، ويكشف الموجز تفاصيل القضية في السطور الآتية.



الحكم بالسجن للفنان أحمد جلال عبد القوي

وكانت الشرطة، ضبطت «عبدالقوي» في محافظة الشرقية، وجرى اقتياده إلى ديوان عام قسم شرطة العجوزة، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحبسه لمدة سنة على ذمة اتهامه بتعاطي مواد مخدرة.

الحبس 6 شهور للفنان أحمد جلال عبد القوي لتعاطيه المخدرات

كانت محكمة شمال الجيزة، قضت بالحبس عامًا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد محمد عبدالقوي، لإحرازه جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

وأوضحت وثائق النيابة العامة، أن المتهم تم العثور عليه في حالة إغماء وبجواره محقن طبي. وبعد الفحص الطبي، تبين أن الفنان يعاني من غيبوبة كاملة وفقدان الوعي، مما أشار بوضوح إلى تعاطيه المواد المخدرة.

أعمال الفنان أحمد جلال عبد القوي

يذكر أن أحمد جلال عبدالقوي ممثل مصري، ولد في مدينة القاهرة في عام 1984، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية، أبرزهم :حديث الصباح والمساء، الليل وآخره، حضرة المتهم أبي، دكتور أمراض نسا.

كما شارك أيضا في الكثير من الأعمال ومنها: "مسلسل نفق الشيطان 2008، فيلم حسن ومرقص 2008، مسرحية البدروم 2011، مسلسل ابن ليل 2012، مسلسل دوائر حب 2014، ومسلسل دكتور أمراض نسا 2014، مسلسل اتهام 2014، مسلسل شهادة ميلاد 2016، وكذلك مسلسل الحالة ج 2017."و انتهت رحلته الفنية بشكل مأساوي بسبب تعاطي المخدرات، حيث ابتعد عن الساحة الفنية بعد مشاركته في مسلسل "صانع الأحلام" في عام 2019.

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