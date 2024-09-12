اعرف خطوات الاستعلام عن رسوم المدارس الأهلية 1446.. كم الرسوم؟

في إطار جهودها لتسهيل العملية التعليمية وتخفيف الأعباء على أولياء الأمور، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة للاستعلام عن الرسوم المدرسية في المدارس الأهلية 1446 حيث تتيح هذه الخدمة لأولياء الأمور معرفة قيمة الرسوم المطلوبة ودفعها إلكترونيًا، مما يساعدهم على تجنب المشاكل المرتبطة بتأخير الدفع داخل المدارس، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول رسوم المدارس الأهلية 1446.

كيفية الاستعلام عن رسوم المدارس الأهلية 1446

للراغبين في الاستعلام عن الرسوم، يتعين عليهم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأهلي الإلكترونية من خلال الضغط هنا.

تسجيل الدخول باستخدام الحساب الخاص بك على المنصة.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار "خدمات ولي الأمر".

الضغط على "بحث رسوم مدرسة".

تحديد الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة.

إدخال اسم المدرسة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة.

النقر على "بحث" لعرض تفاصيل الرسوم المدرسية.



تفاصيل الرسوم في المدارس الأهلية المنهل:

أوضحت مدارس المنهل الرسوم المقررة لعدة مراحل دراسية كالتالي:

مرحلة رياض الأطفال: تبلغ الرسوم 35,000 ريال سعودي قبل الخصم، وتصل إلى 19,500 ريال سعودي بعد الخصم.

الصفوف الأساسية: الرسوم تصل إلى 35,000 ريال سعودي قبل الخصم، و19,500 ريال سعودي بعد الخصم.

المرحلة الثانوية: رسوم الدراسة تبلغ 45,000 ريال سعودي قبل الخصم، و22,500 ريال سعودي بعد الخصم.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات وزارة التعليم لتيسير الأمور المالية لأولياء الأمور وضمان سلاسة العملية التعليمية في كافة أنحاء المملكة.

أهمية الاستعلام عن رسوم المدارس إلكترونيًا

وتسهم الأهمية الاستعلام عن رسوم المدارس الأهلية إلكترونيا سهولة الوصول حيث يمكن لأولياء الأمور الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول الرسوم الدراسية دون الحاجة للذهاب إلى المدارس شخصيًا.

الشفافية حيث توفر الخدمة تفاصيل دقيقة حول الرسوم، مما يساعد في تخطيط الميزانية الأسرية وتحديد الخيارات المناسبة بناءً على التكلفة.

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