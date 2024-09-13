الملامح الأولى لـ شخصيات طارق النهري في مسلسلَي "إش إش" و"سيد الناس"

أعلن الفنان القدير طارق النهري عن مشاركته في مسلسلَي "إش إش" مع مي عمر و"سيد الناس" مع عمرو سعد. وكشف عن تفاصيل أدواره في كلا المسلسلين، مؤكدًا على تنوع الشخصيات التي يقدمها، ومن هنا يستعرض الموجز التفاصيل.

الفنان طارق النهري

يظهر الفنان طارق النهري في دور معلم خلال مسلسل "إش إش" بطولة مر عمر وشخصية أخرى جديدة في مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد وكوكبة كبيرة من النجوم.

اعرب الفنان طارق النهري عن سعادته للمشاركة في عملين مع نجوم كبار مثل الفنانة مي عمر، والفنان عمرو سعد، ماجد المصري وهالة صدقي، مما يزيد من أهمية هذه الأعمال في الماراثون الرمضاني المقبل2025.

أعمال قادمة لـ طارق النهري

ويذكر أن أعلن الفنان طارق النهري من قبل انضمامه لـ فريق فيلم المدرسة بطولة الفنانة حورية فرغلي وكوكبة كبيرة من النجوم.



قصة فيلم المدرسة



تدور أحداث فيلم المدرسة في إطاراجتماعي تعليمي، إذ يتناول تحديات وقضايا تواجه الطلاب وأولياء الأمور في البيئة التعليمية. هذا الموضوع ذو أهمية كبيرة ويؤثر على شريحة واسعة من المجتمع في الإطار الاجتماعي والتشويقي.

فريق العمل فيلم المدرسة

مزيج الفيلم من النجوم الشباب والقدامى على رأسهم الفنانة حورية فرغلي وإيساف إلى جانب طارق النهري ،قصه كل من محمد جمال الحديني ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير محمد فتحى وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسى وإخراج محمد جمال الحديني.

الفنان طارق النهري

كما يشارك الفنان القدير طارق النهري في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم " المعلم" وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

أبطال مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

جمع مسلسل المعلم "مجموعة كبيرة ومتنوعة من النجوم وكان على رأسهم الفنان مصطفى شعبان ، الفنانة سمر الصايغ ، الفنان القدير أحمد بدير، والفنان القدير عبد العزيز مخيون ،ومنذر رياحنة، انتصار، سلوي خطاب، هاجر أحمد، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي، و أحداثه تدور في إطار شعبي اجتماعي، ويلعب مصطفى شعبان خلاله دور تاجر سمك، يمر بالعديد من الأزمات التي يسعى لحلها.

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