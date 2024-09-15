بعد نجاح الموسم الأول.. موعد عرض الموسم الثاني من المتوحش والقنوات الناقله

أثار مسلسل المتوحش جدلاً واسعاً في الموسم الأول، وأشعل حماس الجماهير، ومع اقتراب موعد عرض الموسم الثاني، تتزايد التساؤلات حول التفاصيل الجديدة التي ستشهدها الأحداث، والقنوات التي ستنقل هذا العمل الدرامي فما هي المفاجآت التي يحملها الموسم الثاني؟ ويرصد لنا الموجز باقي التفاصيل.

موعد عرض مسلسل المتوحش

وأعلنت الشركة المنتجة، عن عرض الموسم الثاني من مسلسل المتوحش، والذي يعرض اليوم منتصف شهر سبتمبر عبر قناة FOX التركية.

مسلسل المتوحش

أحداث مسلسل المتوحش الموسم الثاني

ومن المتوقع أن يستكمل الموسم الثاني من مسلسل المتوحش، أحداث الموسم الأول، حيث يظهر من أطلق النار على سرحان بعد محاولة الأخير خنق يامان علي الذي سُلبت قواه بسبب المخدر.



مسلسل المتوحش

ودارت أحداث الموسم الأول من مسلسل المتوحش، حول شاب يدعى «يامان»، من عائلة ثرية يتم اختطافه ليعيش بين الأزقة والشوارع، وبعد مرور سنوات يجد الشاب الذي اختطف صغيرًا نفسه مجبرًا على إعادة تكييف حياته عند عودته إلى منزله، وعلى مايبدو سرعة تغير وتصاعد الاحداث هي أكثر ما عجب الجمهور في المسلسل.

بعد نجاح الموسم الأول.. موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل المتوحش والقنوات الناقله

أبطال مسلسل المتوحش

والمسلسل من بطولة، خالد أوزغور ساري في دور "يامان"، وسيماي بارلاس في دور "رؤية"، ويورداير أوكور في دور "سرحان سويسالان" وعثمان ألكاش في دور "أشرف"، وبارتو ديلمين في دور روزغار"، وروجبين إردين في دور عاصي"، ورامز ملل موسى في دور "أوموت"، وشيبنام حسان إيزوغي في دور "شيبنام"، ودولوناي سويسيرت في دور "نسليهان" وبيرتان أصلاني في دور "ألاز سويسالان

تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل المتوحش

يعرض مسلسل المتوحش على قناة فوكس «FOX» التركية، وجاء ترددها كالتالي:

تردد قناة فوكس «FOX» التركية

- القمر الصناعي: ترك سات.

- التردد: 12329.

- الاستقطاب: افقي.

- معدل الترميز: 6666.

- تصحيح الخطأ: 2/3.

جدير بالذكر أن بطلة مسلسل "المتوحش" روجبين إردين حصدت على جائزة أفضل ممثلة في سنة 2024 مقدمة من Türkcats.

اقرأ أيضاً

+50 أشهر وأفضل مسلسلات تركية قديمة… ترشيحات 2023

مسلسل رساله وداع مترجم عبر موقع قصه عشق