أماكن بيع حلاوة المولد النبوي بأقل الأسعار.. «اعرف كيلو السمسية بكام »

أماكن بيع حلاوة المولد النبوي بأقل الأسعار.. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي تحتل مكانة خاصة لدى الكثير من المواطنين، يبحث العديد عن أماكن بيع حلاوة المولد النبوي بأسعار معقولة.

يتساءل الكثيرون عبر محركات البحث جوجل، عن أماكن لشراء حلاوة المولد بأسعار مناسبة لضمان الاحتفال بها بشكل مميز وبتكلفة معقولة.

أماكن بيع حلاوة المولد النبوي

يقدم لكم الموجز خلال السطور التالية أماكن بيع حلاوة المولد النبوي بأقل الأسعار التي تناسب جميع الفئات فى المجتمع.

أماكن بيع حلاوة المولد النبوي بأقل الأسعار

هناك العديد من الأماكن المشهورة التي تبيع حلاوة المولد النبوي الشريف، وتتميز هذه الأماكن بتقديم مجموعة متنوعة من الحلاوة بأسعار مختلفة. إليك بعض أشهر الأماكن التي يمكنك زيارتها للحصول على حلاوة المولد بأسعار مناسبة:

1. شوادر السيدة زينب:

تعتبر شوادر السيدة زينب من أبرز الوجهات لشراء حلاوة المولد، حيث تنتشر الشوادر في الشوارع وتوفر خيارات متنوعة بأسعار تنافسية بسبب التنافس بين البائعين.

2. سوق العتبة:

يعتبر سوق العتبة من الأسواق الشعبية التي تقدم حلاوة المولد بأسعار معقولة. يتميز السوق بتنوع العروض والخيارات المتاحة.

3. سوق التوفيقية:

يشتهر سوق التوفيقية بتوفير حلاوة المولد بتشكيلة واسعة من الأنواع وبأسعار منافسة، ويجذب الكثير من الزوار خلال موسم المولد.

4. محلات الحلاوة المتخصصة:

توجد في مختلف المناطق الرئيسية بالقاهرة ومحافظات أخرى، مثل محلات "حلاوة المولد" و"المكسرات والحلاوة"، التي تقدم خيارات متنوعة من الحلاوة وتوفر جودة عالية.

5. السوبرماركت الكبرى:

مثل كارفور، سبينيس، مترو، هايبر وان، تقدم هذه السلاسل الكبرى حلاوة المولد بأسعار تتناسب مع ميزانية الأفراد، وتكون غالبًا ضمن عروض وخصومات.

6. المحلات الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت:

مثل جوميا، سوق، أمازون، حيث توفر هذه المواقع خيارات متنوعة من حلاوة المولد، ويمكنك الاستفادة من العروض الخاصة والتوصيل إلى المنزل.

أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف

سعر الفولية: يتراوح ما بين 45 إلى 120 جنيهًا.

سعر السمسية: من 40 إلى 120 جنيهًا.

سعر الملبن: من 50 إلى 100 جنيه.

سعر كيلو السمسية: من 120 إلى 130 جنيهًا.

سعر كيلو الحمصية: من 75 إلى 95 جنيهًا.

سعر كيلو الملبن عين جمل: يبدأ من 150 جنيهًا.

سعر كيلو الفستقية: يبدأ من 1000 جنيه.

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