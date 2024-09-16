أسهل طريقة تجفيف التين في المنزل بخطوات بسيطة.. تعرفي عليها

تبحث ربات المنازل عن طريقة تجفيف التين، حيث يعد الموسم الحالي، هو موسم تجفيف التين البرشومي، الذي يصنف كواحدا من ضمن أجمل الفواكهة عند كثير من الأشخاص.

فوائد التين المجفف

ويحتوي التين المجفف على عدة فوائد من بينها:

تقوية الجهاز المناعي بخصائصه المضادة للأكسدة.

يزيد من مقاومة الجسم ضد الأمراض ويدعمها.

يوفر استقرار ضغط الدم.

يسرع من حركة الأمعاء ويزيل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان

يزيد من الشعور بالشبع بفضل محتواه العالي من الألياف ويساعد على إنقاص الوزن

يدعم ويحمي صحة العظام بفضل خصائص الكالسيوم القوية التي يحتويها



طريقة تجفيف التين في المنزل بخطوات بسيطة

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي طريقة تجفيف التين:

المكونات

تين مسكر فريش كمية حسب الرغبة

كمية من النشا

كميه من الدقيق

طريقة تجفيف التين في المنزل



نغسل التين جيدا ونتركه حتي يجف ونرصه على شبكة نظيفة تحت أشعة الشمس يغطي بالشاش النظيف حتي لا يتعرض إلى الحشرات.



اتركيه من الصباح حتى غروب الشمس حتي يدخل في المساء ويخرج فى اليوم الثاني إلى أن يتم التجفيف لمدة 6 ايام.

بعد أيام قليلة ستلاحظي تغير لون التين إلى اللون البني وعلينا التأكد من الجفاف تماما في خلال 6 أيام تماما ونبدأ بالضغط بالإصبع علي التينه حتي نفرغ الهواء وتاخذ الشكل المبطط، ويمكنك فردها باليد أو بنشابه صغيرة حتي تأخذ الشكل المجفف مثل الجاهز.



تستطيعي تغليف التين بكمية من النشا لامتصاص الرطوبة وحفظه لمدة أطول.

طريقة تجفيف التين



طريقة أخرى لتجفيف التين

المكونات

تين برشومي طازج.

ليمون.

ملح.

ماء فاتر.

كمية من الدقيق.

نشا.

طريقة التجفيف في المنزل



قومي بوضع الماء على النار حتى يغلي جيدًا.

ضيفي إليه الليمون والملح.

ضعي حبات التين داخل الماء المغلي واتركيه فترة.

ارفعيه من الماء.

افردي التين في وعاء ويتم الضغط عليه برفق.

ضعي في مكان جيد للتهوية لمدة ثلث ساعة.

ادخليه الفرن لمدة تلت ساعة وقلبي جيدًا على كل جانب.

طريقة تجفيف التين البرشومي في الفرن

المكونات

كوب سكر بودرة.

أربعة أكواب ماء.

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة صغيره فانيليا.

ملعقة كبيرة زيت.

ضعي الماء والزيت في قدر على النار حتى الغليان.

ضيفي التين وقلبي مرتين.

انقلي التين من الماء إلى مصفاة.

رصي التين في صينية ثم يترك في الشمس طوال النهار.

اتركيه حتى يجف تمامًا.

ادخلي الفرن ورشي عليه السكر والنشا والفانيليا.

اتركي التين عدة أيام ليصبح جاهزًا.

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