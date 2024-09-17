«الحصول عليها والفئات المستثناة».. تفاصيل ترخيص لمزاولة مهنة التدريس

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يهدف إلى تنظيم مهنة التدريس من خلال إصدار ترخيص لمزاولة مهنة التدريس يهدف المشروع إلى ضمان حصر التدريس على المؤهلين فقط ومنع غير المعلمين من ممارسة هذه المهنة، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

شروط ترخيص لمزاولة مهنة التدريس

للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة التدريس يجب توافر الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يكون لديه قضايا جنائية.

- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

- الحصول على عضوية نقابة المعلمين.

كما أن معلمين المدارس الحكومية مستثنون من هذا الإجراء، نظراً لحصولهم على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، شريطة أن يكونوا خريجي كليات التربية أو حاصلين على مؤهل عالٍ مع دبلومة تربوية.

من المقرر أن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسؤولية إصدار هذه الرخصة بعد إجراء اختبارات محددة. ويُعَد التدريس بدون ترخيص بمثابة جريمة انتحال صفة.

وفي سياق اخر، أصدرت المديريات التعليمية مجموعة من التعليمات لضمان تحقيق الانضباط في المدارس واستقبال الطلاب بشكل منظم.

-استعدادات المديريات للعام الدراسي الجديد تم التأكيد على ضرورة تحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقًا للقرار الوزاري الخاص بالعام الدراسي الجديد، مع الإعلان عنها في أماكن بارزة داخل المدارس.

-غرس قيم الانتماء، بالإضافة لمكافحة التطرف كما ان التعليمات اشارت إلى أهمية مكافحة التطرف الفكري بجميع أشكاله، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء من خلال بث الأغاني الوطنية.

-تنظيم الرحلات المدرسية في العام الدراسي الجديد والتصدي للتنمر دعت التعليمات إلى تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية والأماكن التاريخية،كما شددت على أهمية التصدي لظاهرة التنمر بين الطلاب وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي في معالجة هذه الممارسات.

-ضمان الانضباط داخل المدارس شملت التعليمات الالتزام بالقرارات واللوائح المتعلقة بالانضباط المدرسي، مع منع استخدام العقاب البدني أو النفسي للطلاب،وتم التأكيد على تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

-ترشيد استهلاك الموارد وتجميل المدارس، بالإضافة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه داخل المباني التعليمية، والتوسع في زراعة المساحات الخضراء وتشجيع الطلاب على المشاركة في هذا النشاط.

-التقيد بالخريطة الزمنية ومنع الدروس الخصوصية تضمنت التعليمات الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي وعدم عقد أي امتحانات بعد الأعياد الدينية مباشرة،وأشارت إلى حظر استخدام أي مواد دراسية أو كتب غير معتمدة من الوزارة.

اقرأ أيضا:

برابط سريع.. الحصول على نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

لينك تنسيق القبول بجامعة الأزهر لطلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية 2024



