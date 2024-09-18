رابط نتيجة المرحلة الثانية رياض أطفال بالقاهرة للعام الدراسي 2024-2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن نتيجة المرحلة الثانية رياض أطفال للعام الدراسي 2024-2025، حيث من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 21 سبتمبر 2024، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية رياض أطفال

يمكن للآباء الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية رياض أطفال من خلال الرابط المخصص المتوفر على الموقع الرسمي للمديرية من خلال الضغط هنا .

تفاصيل نتيجة المرحلة الثانية رياض أطفال

عند الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية رياض أطفال يمكن أن تظهر النتائج وفقًا للحالات التالية:

1. حالة القبول: يتعين دفع المصروفات خلال 15 يومًا، وإلا سيتم إلغاء الطلب.

2. حالة الانتظار: في حال ظهور رسالة "انتظروا نتيجة المرحلة القادمة"، فهذا يعني انتظار التسكين الثالث بعد شهر من الآن.

3. تقديم الأطفال دون الخامسة: يمكنهم التقديم للعام القادم بسبب الكثافة العالية في الطلبات.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض أطفال 2024

بعد ظهور النتائج، يجب على أولياء الأمور تجهيز المستندات التالية:

- استمارة الرغبات الإلكترونية للعام الدراسي 2024-2025.

- شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل وصور منها.

- صورة من بطاقة هوية الأب والأم، على أن تكون سارية.

- 8 صور شخصية حديثة للطفل بمقاس 4×6.

- وصل مياه أو كهرباء باسم الأب أو الجد، أو صورة من عقد إيجار موثق.

- ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم.

- حضور ولي الأمر والطفل أثناء تسليم الأوراق.

- في حالة وفاة الأب، يجب إرفاق شهادة الوفاة.

- حافظة بلاستيكية لتجميع الأوراق.

بهذا الشكل، يتعين على أولياء الأمور الاستعداد للخطوات القادمة لضمان تقديم أطفالهم في المدارس.

تعليمات جديدة لضمان انضباط المدارس واستقبال الطلاب بفاعلية

أصدرت المديريات التعليمية مجموعة من التعليمات لضمان الانضباط في المدارس واستقبال الطلاب بشكل منظم للعام الدراسي الجديد.

-تحصيل الرسوم الدراسية

أكدت التعليمات على ضرورة تحصيل الرسوم الدراسية وفقًا للقرار الوزاري، مع ضرورة الإعلان عنها في أماكن بارزة داخل المدارس. كما تم التأكيد على تشكيل لجان لمراجعة عملية التحصيل الإلكتروني.

-تعزيز قيم الانتماء ومكافحة التطرف

شددت التعليمات على أهمية مكافحة التطرف الفكري وتعزيز قيم المواطنة من خلال بث الأغاني الوطنية، والالتزام بتحية العلم وأداء النشيد الوطني خلال طابور الصباح. كما تم تخصيص الحصة الأولى للحديث عن المشروعات القومية وقيم الولاء للوطن.

-تنظيم الرحلات المدرسية والتصدي للتنمر

دعت التعليمات إلى تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية والأماكن التاريخية، مع التأكيد على ضرورة التصدي لظاهرة التنمر بين الطلاب وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي في معالجة هذه الممارسات.

-الالتزام بالانضباط المدرسي

شملت التعليمات الالتزام باللوائح المتعلقة بالانضباط داخل المدارس، مع حظر استخدام العقاب البدني أو النفسي. كما تم التأكيد على تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

-ترشيد استهلاك الموارد وتجميل البيئة المدرسية

طالبت التعليمات بترشيد استهلاك الطاقة والمياه داخل المؤسسات التعليمية، وتشجيع زراعة المساحات الخضراء، مع دعوة الطلاب للمشاركة في هذه الأنشطة.

-التقيد بالخريطة الزمنية ومنع الدروس الخصوصية

شددت التعليمات على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، ومنع عقد امتحانات بعد الأعياد الدينية مباشرة. كما تم حظر استخدام أي مواد دراسية غير معتمدة، مع تكثيف الجهود لمكافحة الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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