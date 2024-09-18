لينك استخراج شهادة الميلاد 2024 أونلاين.. اعرف الخطوات والشروط

لينك استخراج شهادة الميلاد 2024 اونلاين هو موضوع بحث لدى العديد من المواطنين، حيث يريد عدد كبير منهم معرفة لينك استخراج شهادة الميلاد2024.

وتقدم بوابة مصر الرقمية والدولة المصرية، العديد من الخدمات الإلكترونية، تسهيلًا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد.



ويمكن استخراج بسبب الزحام أو الانشغال أو مواعيد العمل غير المناسبة، وتسهيلًا على المواطنين تتيح الحكومة إمكانية استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للسير بخطى سريعة نحو التحول الرقمي.

خطواتك استخراج شهادة الميلاد اونلاين

وينشر الموجز خطوات استخراج شهادة الميلاد اونلاين كالتالي:

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية .

اضغط على خدمات الأحوال المدنية.

- خدمات الأحوال الشخصية.

- اختر «شهادة الميلاد».

- أضغط بدء الخدمة أو يمكن الدخول مباشرًة من هنـــا.

- اقرأ الشروط والأحكام بعناية ثم اضغط «موافق».

- سجل البيانات المطلوبة بدقة والتي تتضمن (اسم الأم كاملا- حدد عدد النسخ).

- اضغط على التالي وأدخل بيانات الاستلام.

- اضغط التالي.

- يظهر أمامك نتيجة الطلب.

- اضغط على التالي لتحديد خيارات الدفع وسداد الرسوم المقررة.

استخراج شهادة ميلاد اونلاين



شروط استخراج شهادة ميلاد اونلاين



بشرط استخراج شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة سابقًا

- يجب كتابة اسم المستفيد واسم الأم له بطريقة صحيحة والمستفيد هو الشخص الذي سوف تتم طباعة الشهادة له.

- يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

ما هي خدمات بوابة مصر الرقمية؟

وتقدم بوابة مصر الرقمية عدد من الخدمات للمواطنين تسهيلًا عليهم ومنها:

الخدمات التموينية.

خدمات التوثيق.

خدمات الاحوال المدنية.

خدمات الشهر العقاري.

خدمات السجل التجاري.

خدمات الاسكان الاجتماعي.

خدمات التأمينات.



خطوات استخراج شهادة الميلاد من موقع وزارة الداخلية بخطوات سهله



1- الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنـــا.

2- التسجيل في الموقع.

3-اختر خدمة الإنترنت للمواطنين.

4- اختر «شهادة ميلاد».

5- كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، والبريد الإلكتروني، وتليفون المنزل، وتليفون المحمول، والعنوان.

6- اختيار نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع إلكترونيا أو أثناء الاستلام.

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