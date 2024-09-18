لو هتقدّم على وظيفة.. خطوات استخراج برنت التأمينات أون لاين 2024

خطوات استخراج برنت التأمينات أون لاين 2024، من اهم الخدمات التي يسعى الكثيرون للحصول عليها، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الرقم التأميني، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة خطوات استخراج برنت التأمينات أون لاين.

وفي السياق، تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن برنت التأمينات بالمدد أون لاين عبر موقعها الإلكتروني، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

أهمية الرقم التأميني

يذكر أن ​الرقم التأمينى هو النواه الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، وإسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

ويعتبر برنت التأمينات من أهم المستندات المطلوبة للتقديم على الزظائف، إذ تحرص الشركات والمؤسسات على وضعها كمستند أساسي يجب استيفاءه، لأنه يثبت عدم عمل المتقدم لتلك الوظائف في إحدى الشركات الأخرى في الوقت الحالي.

وفي نفس السياق، يتم استخدام برنت التأمينات في إجراء الخدمات الحكومية أو صرف معاشات تكافل وكرامة، وفي تلك الحالة لابد من ختم البرنت التأميني، ليتم اعتماده واستخدامه في إنهاء ما يرغب في إنجازه المواطن الذي أقدم على طلب استخراج برنت تأميني.

خطوات استخراج برنت التأمينات أون لاين 2024

ومن أجل استخراج برنت التأمينات أون لاين 2024 يمكن إتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات من هنا.

اختر أيقونة الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والاجور الخاصة بكل مدة.

اضغط على بدء الخدمة.

قم بتسجيل الدخول على الموقع.

قم بتدوين البيانات المطلوبة بدقة وهي (الرقم القومي+اسم الام الأول).

اضغط على «أنا لست روبوت».

اضغط على إرسال الطلب.

خلال لحظات سيظهر أمامك مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والاجور الخاصة بكل مدة؛ ويمكنك طباعتها.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2024

من موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قم باختيار أيقونة الاستعلام عن الرقم التأميني.

أختر بدء الخدمة.

قم بتدوين البيانات المطلوبة.

اضغط على أنا لست روبوت.

اضغط استعلام.

الآن، سيظهر أمامك الرقم التأميني.

أقرأ أيضا:

كل ما تريد معرفته عن طرق الاستعلام عن زيادة المعاشات

اعرف خطوات الاستعلام عن المدد التأمينية 2024.. كل ما تريد معرفته