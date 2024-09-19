عمرو مصطفى يفتح صفحة جديدة لدعم جيل الشباب الطموح في مجال الغناء

وجه الفنان عمرو مصطفى رسالة ملهمة إلى الشباب الطموح في مجال الغناء، معبراً عن دعمه الكامل لهم في الفترة المقبلة.

نشر عمرو مصطفى عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك الذي رصده موقع " الموجز"، منشورًا قال فيه: "بعد النجاح الكبير الذي حققته، أنا لا أحمل ضغينة تجاه أي أحد، بل على العكس، أنا مسامح للجميع. فبعد كل ما عايشته، أدركت أن هذه الطاقة يمكن توجيهها نحو أهداف أفضل."

عمرو مصطفى

البداية الجديدة

أضاف عمرو مصطفى في منشوره: "أبدأ صفحة جديدة مع الجيل الشاب الذي يستحق فعلاً فرصة، لقد كان للماضي دوره، ولكن المستقبل هو للشباب الطموح، انتهى وقت الجيل القديم، ولكن هذا لا يعني توقف الحياة. لكل جيل فرصته، وأنا هنا لدعم الجيل الجديد بكل حب."

أغنية جديدة احتفاءً بالمرأة

في سياق متصل، أطلق عمرو مصطفى أغنيته الجديدة "ليها فيا" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعلى مختلف منصات الاستماع في الوطن العربي. الأغنية، التي كتب كلماتها أحمد إبراهيم وقام بتوزيعها نادر حمدي، تأتي كاحتفاء بالمرأة وتقدير لدورها البارز في نجاح الرجل.

تقول كلمات الأغنية: "كنت وحدي ماشي زي موجة جاية من طريق قسايا، واتقابلنا صدفة وكملت معايا.. صدقت غنايا بنيت أحلام أعيشها، معاها وواحشها دنيا دي بعيشها، عينك المراية يا با ليها فيا.. فيا.. إيد نجاح خفية فيا.. والدنيا العفية فيا.. فرقتنا يااا.. عمري ما نسيتها.. عيني ميزتها لو مسكت إيدها ترجعلي الحياة."

من خلال هذه الأغنية، يعبر مصطفى عن تقديره لكل سيدة داعمة، معترفاً بفضل المرأة في نجاحه.

عمرو مصطفي يسجل القرآن الكريم بصوته

يذكر أن عمرو مصطفي، أعلن مؤخرا عن تسجيله للقرآن الكريم بصوته ، للاستجابة لطلب جمهوره كصدقة جارية على روحه بعد الممات.

كما أوضح أن جميع الأعمال التي قدمها منذ عام 1999 سيقدمها مرة أخرى بصوته بعد انتهاء مدة حقوق ملكيتها، وذلك ردًا على أحد متابعيه والذي طالبه بتسجيل القرآن بصوته كـ صدقة جارية.

وواصل عمرو مصطفى: “هنفتح المجال للشباب الجديد إنهم يكتبوا على الألحان دي كلمات جديدة ، خلال الخمس أو ست سنين الجايين، هكون محضر كل الأغاني اللي عملتها بصوتي مع كتابات شبابية جديدة، ونصيحة للمبدعين أي تصريح لا يزيد عن خمس سنوات.”

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