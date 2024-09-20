عمرو مصطفى يطرح أغنية "معرفش ينساني" بتوقيع ربيع السيوفي

أطلق المطرب عمرو مصطفى أحدث أغانيه بعنوان "معرفش ينساني"، وذلك عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة في الوطن العربي، و الأغنية حققت ردود فعل إيجابية منذ لحظات إصدارها، وجذبت الانتباه بسبب تعاون فني مميز بين عمرو مصطفي والشاعر ربيع السيوفي والموزع الموسيقي جابور، ويرصد الموجز تفاصيل الأغنية.

تفاصيل أغنية "معرفش ينساني"



أغنية "معرفش ينساني" هي من ألحان عمرو مصطفى نفسه، ويظهر فيها توجهه الفني المتميز والمتجدد، تتميز كلمات الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الندم والفراق من خلال السرد الشعري الذي كتبه الشاعر ربيع السيوفي. تعاون عمرو مصطفى مع فريق عمل موهوب أدى إلى إنتاج أغنية مؤثرة تجمع بين اللحن المميز والكلمات القوية.

عمرو مصطفي

كلمات أغنية "معرفش ينساني"



جاءت كلمات الأغنية كالتالي:

وقال معرفش ينساني.. ومارتحش لحبيب تاني

رجع ليا ولعينيا.. ماليه الشوق

راجع يحلف بأيامي.. وشوفته بيبكي قدامي

ويشكيلي عذاب خلى .. ضميره يفوق

سيبته وبقول يا خسارة.. الدنيا صحيح دوارة

ودي غلطة مين لو فاكر.. إني مستنيه

حبنا بإيديه بقى ماضي.. وطبيعي أنسى ده العادي

وأهو شاف بعينيه.. الدنيا موقفتش عليه

الكلمات تعبر عن علاقة عاطفية مضطربة ونهاية حب، وكيف تغيرت الأمور مع الوقت، مما يعكس عواطف مختلطة من الحزن والتحرر.

استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى



في سياق آخر، صرّح عمرو مصطفى عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أن أغنيته السابقة "ليها فيّا"، التي أُطلقت قبل شهرين تقريباً، تم تصنيعها باستخدام الذكاء الاصطناعي. ليس فقط في التلحين، بل حتى في التوزيع الموسيقي، مما يبرز كيفية استخدام التقنيات الحديثة في عالم الموسيقى لخلق إبداعات جديدة. تعتبر هذه الخطوة تجربة مبتكرة في المجال الموسيقي العربي، حيث يسعى عمرو مصطفى دائماً لتقديم كل ما هو جديد لجمهوره.

تفاعل الجمهور مع الأغنية

عمرو مصطفي



منذ إطلاق أغنية "معرفش ينساني"، لاقت الأغنية تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الجمهور عن إعجابه بالتناغم بين الكلمات واللحن، بالإضافة إلى أداء عمرو مصطفى العاطفي، الأغنية تضيف إلى رصيد الفنان مجموعة من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة في عالم الموسيقى العربية.

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