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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 22-9-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024. يأتي هذا الاستقرار وسط توقعات بمزيد من التحسن في العلاقة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة مع زيادة الطلب على الريال السعودي نظرًا لموسم العمرة وقرب موسم الحج.

الريال السعودي بكام مصري؟

وفقًا للبنك المركزي المصري، بلغ سعر الريال السعودي حوالي 12.9114 جنيه للشراء و12.9481 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا واضحًا في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة. هذا الاستقرار يأتي على خلفية الجهود التي تبذلها الدولة لضمان توازن السوق المالي وتقليل الضغوط التضخمية.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يبلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 3.75 ريال لكل دولار واحد. هذا السعر ثابت منذ عقود بفضل سياسة ربط الريال بالدولار، مما يسهم في استقرار العملة السعودية، ويمنحها القوة في الأسواق الدولية. في المقابل، يتفاوت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين البنوك ويؤثر بشكل مباشر على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-9-2024 في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، فإن أي تغييرات في سعر الدولار أمام العملات الأخرى تنعكس بشكل مباشر على الريال. هذا الاستقرار الثابت يُعطي ثقة للمستثمرين والعملاء السعوديين والمصريين على حد سواء، خاصةً مع ارتفاع حجم التجارة بين البلدين.

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي يعرض لكم موقع الموجز تحديثات أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين، وفقاً لآخر البيانات من عدة بنوك في مصر:

  • البنك المركزي المصري: بلغ سعر الشراء 12.9114 جنيه، وسعر البيع 12.9481 جنيه.
  • البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء 12.88 جنيه، وسعر البيع 12.94 جنيه.
  • بنك مصر: جاء سعر الشراء 12.88 جنيه، وسعر البيع 12.94 جنيه.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الشراء 12.85 جنيه، وسعر البيع 12.95 جنيه.
  • مصرف أبو ظبي: سجل سعر الشراء 12.93 جنيه، وسعر البيع 12.96 جنيه.
  • بنك الإسكندرية: بلغ سعر الشراء 12.89 جنيه، وسعر البيع 12.94 جنيه.
  • بنك القاهرة: جاء سعر الشراء 12.85 جنيه، وسعر البيع 12.95 جنيه.
  • بنك قناة السويس: سجل سعر الشراء 12.89 جنيه، وسعر البيع 12.94 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12-9-2024 أمام الجنيه في بداية التعاملات - جريدة المال
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

في البنك الأهلي المصري، استقر سعر الريال السعودي عند 12.88 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع، مما يعكس استقرار السوق وتحسن في حركة تداول العملات الأجنبية، ويعتبر البنك الأهلي من أكبر البنوك المصرية التي تتيح خدمات صرف العملات بتنافسية عالية، ما يجعله خيارًا مفضلًا للكثير من العملاء الراغبين في شراء أو بيع الريال السعودي.

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