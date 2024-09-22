الدشاش والعتاولة.. نشاط فني ملحوظ لـ نسرين أمين من السينما إلى الدراما

تعيش الفنانة نسرين أمين فترة مزدهرة من النشاط الفني، حيث تشارك في مجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تعزز وجودها في الساحة الفنية، بعضها انتهت من تصويره وآخر تنتظر عرضه، بينما لا يزال البعض الآخر في مرحلة التحضير.

يرصد موقع " الموجز" أبرز أعمال نسرين أمين القادمة في التقرير التالي

نسرين أمين

فيلم "الدشاش"

تعاقدت نسرين مؤخرًا على المشاركة في فيلم "الدشاش" الذي يضم في بطولته مجموعة من الأسماء اللامعة مثل محمد سعد وزينة.

من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في الأول من أكتوبر المقبل، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد رشيدي.

انتظار عرض "حرب الجبالي"

في سياق آخر، تنتظر نسرين أمين تحديد موعد عرض مسلسل "حرب الجبالي" الذي يجمعها مع أحمد رزق.

يذكر أن انتهى تصوير هذا المسلسل منذ عامين في لبنان، وهو يدور في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، ويتكون من 45 حلقة.

يشارك في البطولة أيضًا عدد من النجوم مثل سوسن بدر وفردوس عبدالحميد.

مسلسل "العتاولة 2"

كما تعاقدت نسرين على المشاركة في مسلسل "العتاولة 2" الذي يترقب جمهوره بشغف، حيث سيتم عرضه في موسم دراما رمضان المقبل عام 2025.

يأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، ويجمع المسلسل بين مجموعة من الفنانين المبدعين مثل أحمد السقا وزينة، ويضم 30 حلقة.

فيلم "جبل الحريم"

وعلى صعيد الأفلام، انتهت نسرين من تصوير فيلم "جبل الحريم" في مايو الماضي، الذي يتميز بطابعه النسائي البحت دون ظهور أي رجال.

يدور الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي ويقدم العديد من المفاجآت، ويشارك فيه عدد من الفنانات البارزات مثل سوسن بدر ووفاء عامر.



نسرين أمين

أخر أعمال نسرين أمين

شاركت نسرين أمين، مؤخرًا في رمضان الماضي بمسلسل "بابا جه" شارك في بطولته كل من : أكرم حسني، سماء ابراهيم، محمد اوتاكا، لافينيا نادر، ياسمين رحمي، فريال يوسف، بسنت شوقي، وظهر عدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، محمود البزاوي، أحمد أمين، ومن تأليف وائل حمدي، واخراج خالد مرعي .

كما شاركت نسرين أمين في فيلم “ولاد رزق 3” الذي حقق نجاح كبير في دور العرض السينمائي، شارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين ومحمد ممدوح وأسماء جلال ومن إخراج طارق العريان.

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