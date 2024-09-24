موعد مباراة أتلانتا ضد كومو بعد إلغائها أمس في الدوري الإيطالي

سيسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء على منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي الممتاز، حيث مباراة نادي أتلانتا ضد نظيره كومو في ختام منافسات الجولة.

موعد مباراة أتلانتا ضد كومو في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تقام مباراة أتلانتا ضد نظيره كومو مساء اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع، في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي الممتاز.

وكانت مباراة أتلانتا ضد كومو من المفترض إقامتها مساء أمس الاثنين، قبل أن يتم تأجيلها لليوم بسبب الأمطار الغزيرة.

ويستعرض الموجز جدول ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين قبل ختام الجولة الخامسة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز

1- تورينو - 11

2- نابولي - 10

3- أودينيزي - 10

4- يوفنتوس - 9

5- إمبولي - 9

6- إنتر ميلان - 8

7- ميلان - 8

8- لاتسيو - 7

9- روما - 6

10- هيلاس فيرونا - 6

11- أتالانتا - 6

12- فيورنتينا - 6

13- بولونيا - 6

14- بارما - 5

15- جنوى - 5

16- ليتشي - 5

17- فينيزيا - 4

18- مونزا - 3

19- كومو - 2

20- كالياري - 2

الدوري الإيطالي

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- ماتيو ريتيجي - أتالانتا - 4

1- ماركوس تورام - إنتر ميلان - 4

2- كريستيان بوليسيتش - ميلان - 3

2- دانييل موسكيرا - هيلاس فيرونا - 3

2- فلوران توفين - أودينيزي - 3

2- فالنتين كاستيلانوس - لاتسيو - 3

3- أنج بوني - بارما - 2

3- أرتيم دوفبيك - روما - 2

3- ألبرت جوذموندسون - فيورنتينا - 2

3- بولاي ديا - لاتسيو - 2

3- فرد آدامز - تورينو - 2

3- كاسبر تنجستيد - هيلاس فيرونا - 2

3- دينيس مان - بارما - 2

3- دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - 2

3- دوفان زاباتا - تورينو - 2

3- إدوين جياسي - إمبولي - 2

3- جيوفاني دي لورينزو - نابولي - 2

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