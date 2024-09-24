رنا رئيس تواصل تصوير حياة أو موت مع حنان مطاوع

تستمر الفنانة رنا رئيس في تصوير دورها بمسلسل "حياة أو موت"، الذي تقوم ببطولته النجمة حنان مطاوع، والعمل من المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل، ليكون واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في الفترة القادمة، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر عن العمل.

رنا رئيس تصوّر دورها بشكل شبه يومي تحت قيادة المخرج هاني حمدي في مواقع متنوعة، أبرزها مدينة الإنتاج الإعلامي وبعض المناطق بالقاهرة، وفي الوقت نفسه، يتزامن تصوير المسلسل مع عرض مسلسلها الجديد "إنترفيو"، الذي يعرض حاليًا عبر منصة WATCH IT الرقمية.

شخصية رنا رئيس في "حياة أو موت"



تجسد رنا رئيس في أحداث المسلسل دور شقيقة الفنانة حنان مطاوع، وهي شخصية تعاني من مرض نفسي يجعلها تواجه العديد من التحديات والمشكلات، من المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل تلك الصراعات خلال عرض المسلسل الذي يأتي في إطار اجتماعي تشويقي.

رنا رئيس

أبطال مسلسل "حياة أو موت"



يضم مسلسل "حياة أو موت" نخبة من النجوم، من بينهم: حنان مطاوع، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، رنا رئيس، سلوى عثمان،

المسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج هاني حمدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، يسلط الضوء على قضايا إنسانية معقدة.

نجاح "إنترفيو" على منصة WATCH IT



بالتوازي مع تصوير مسلسل "حياة أو موت"، تشارك رنا رئيس في بطولة مسلسل "إنترفيو"، الذي يُعرض حاليًا عبر منصة WATCH IT، هذا المسلسل يمثل البطولة المطلقة الأولى لها في عالم الدراما. تقدم المنصة حلقتين جديدتين كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

رنا رئيس

يُعتبر مسلسل "إنترفيو" واحدًا من الإنتاجات الأصلية والحصرية للمنصة، التي تدعم المواهب الشابة، وتمنحهم الفرصة للتألق في أدوار البطولة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل "إنترفيو"



إلى جانب رنا رئيس، يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، من بينهم:

خالد شباط، ميدو عادل، ديانا هشام، حازم إيهاب، محمد العمروسي، سارة نور، نور بدر، خالد جواد، مونيكا ألفونس.

كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنانة إسعاد يونس، ويقوم بإخراج العمل أحمد خالد أمين .

دعم WATCH IT للمواهب الشابة



منصة WATCH IT تواصل تقديم الدعم للمواهب الشابة من خلال إنتاجاتها الحصرية، وتعمل على تصعيدهم لأدوار البطولة في مختلف الأعمال الدرامية. هذا الدعم يتجلى بشكل واضح في مسلسل "إنترفيو"، الذي يتيح للشباب فرصة إثبات قدراتهم في الساحة الفنية.

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