منتصف أكتوبر.. مخرج حكيم باشا لـ مصطفي شعبان يختار لوكيشن التصوير

كشف المخرج أحمد خالد أمين عن انتهاء جميع التحضيرات اللازمة لتصوير المسلسل الجديد "حكيم باشا"، والذي يتم التحضير له منذ فترة طويلة.

يرصد موقع " الموجز"، التفاصيل كاملة حول مسلسل "حكيم باشا"

موعد بدء تصوير مسلسل حكيم باشا

بعد أن تم اختيار أماكن التصوير بدقة فائقة لتناسب المشاهد التي ستقدمها القصة، قرر فريق العمل بدء التصوير في منتصف شهر أكتوبر المقبل، المسلسل الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان، يعد واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني لعام 2025.

قصة المسلسل وتفاصيل الأحداث

تدور أحداث "حكيم باشا" في إحدى المناطق الشعبية في مصر، حيث يلعب مصطفى شعبان دورًا مركزيًا في قصة مشوقة تتعلق بتجارة الآثار غير الشرعية.

مصطفى شعبان

يتمحور المسلسل حول محاولات الكشف عن أسرار هذه التجارة في أجواء مليئة بالإثارة والمغامرات.

من المتوقع أن يتناول العمل تفاصيل دقيقة عن حياة الشخصيات داخل هذا العالم الغامض، ليتم تقديم القصة على مدار 30 حلقة مليئة بالتشويق والدراما.

صناع مسلسل حكيم باشا وتفاصيل شخصياتهم

يشارك في بطولة "حكيم باشا" مجموعة متميزة من النجوم، حيث يجتمع في هذا العمل نخبة من الفنانين المحبوبين لدى الجمهور المصري والعربي، من أبرزهم دينا فؤاد التي تقدم دورًا نسائيًا مؤثرًا، وسهر الصايغ التي تجسد شخصية مليئة بالتحديات.

دينا فؤاد

يضم العمل أيضًا منذر رياحنة، المعروف بأدواره المتميزة في الأعمال التاريخية والدرامية، وسلوى عثمان، ورياض الخولي الذي يعود لتقديم شخصية ذات بعد قوي، وأحمد صيام الذي يقدم أداءً مميزًا في الأدوار الداعمة، هؤلاء النجوم يتعاونون جميعًا تحت قيادة المخرج المبدع أحمد خالد أمين.

منذر رياحنة

جلسات العمل المكثفة مع فريق الإنتاج

في هذه المرحلة، يقوم جميع الأبطال بحضور جلسات عمل مكثفة مع المخرج أحمد خالد أمين والكاتب محمد الشواف، الذي قام بكتابة النص. تسعى هذه الجلسات إلى تحضير الشخصيات وتحديد تفاصيل الأداء، لضمان تقديم أداء متكامل يتناسب مع طبيعة القصة.

تعتبر هذه الجلسات خطوة مهمة في التحضير للعمل قبل بدء التصوير، حيث يتم فيها دراسة تفاصيل كل مشهد بدقة لضمان جودة عالية في العرض النهائي.

أحمد خالد أمين وأعماله الناجحة

من الجدير بالذكر أن أحمد خالد أمين أصبح واحدًا من الأسماء المميزة في عالم الإخراج بمصر، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في أعماله السابقة، يعرض له حاليًا مسلسل "إنترفيو" الذي يتم عرضه على منصة Watch it، ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

المخرج أحمد خالد أمين

يضم مسلسل "إنترفيو" مجموعة متميزة من النجوم مثل ميدو عادل، وديانا هشام، وحازم إيهاب، ومحمد العمروسي، وسارة نور.

المسلسل يشهد تعاونًا ناجحًا بين فريق العمل، حيث قام أحمد جبر بإدارة التصوير، ومحمد السعدني بالمونتاج، بينما وضع الموسيقى التصويرية محمد مدحت.

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