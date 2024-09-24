بعد تصدرها التريند.. إلهام شاهين تكشف موعد تصوير "سيد الناس"

تصدرت الفنانة إلهام شاهين، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد أن تعرض ديكور فيلم "الحب كله" الذي تشارك في بطولته الفنانة إلهام شاهين، لحريق مروع يوم أمس داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المشاركين في العمل مقاطع فيديو، رصده موقع " الموجز"، تُظهر النيران وهي تلتهم الديكورات، وأوضحت إلهام شاهين في عدة تصريحات صحفية عن مصير أعمالها المقبلة.

إلهام شاهين

إلهام شاهين: لا خسائر كبيرة

في تصريح صحفي، قالت إلهام شاهين: "قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله لا يوجد لدينا خسائر كبيرة مواعيد التصوير لم تُحدد بعد، والقرار يعود لمنتج العمل."

وأكدت أنها والفريق يسعون للبحث عن موقع تصوير جديد خلال الأيام المقبلة، مضيفة: "إن شاء الله يتم تحديد مواعيد التصوير قريباً."

تفاصيل فيلم الحب كله

وكان قد كشف سابقًا شريف مندور، منتج فيلم "الحب كله"، عن تفاصيل الحريق قائلاً: "قدر الله وما شاء فعل بعد أن انتهينا من ديكور الفيلم الذي أخرجه خالد الحجر، نشب حريق أدى إلى تدمير الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي."

وأعرب عن شكره على عدم حدوث أضرار جسيمة.

يدور الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي شعبي، حيث تجسد إلهام شاهين شخصية سيدة شعبية تطمح لتزويج ابنها من إحدى الفتيات.

تدور الأحداث في يوم واحد، ويشارك في الفيلم أيضاً رحمة أحمد، مصطفى أبو سريع، وإلهام صفي الدين، من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر.

استعدادات مسلسل "سيد الناس"

على جانب آخر، تحدثت إلهام شاهين عن مسلسلها الجديد "سيد الناس"، الذي يُنتظر أن تبدأ تصويره منتصف نوفمبر المقبل.

وأوضحت أن العمل في مرحلة التحضيرات النهائية، مشيرة إلى أنها ستشارك البطولة مع الفنان عمرو سعد، بالإضافة إلى أحمد رزق وأحمد فهيم وطارق النهري.

العمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، ويُخطط عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

إلهام شاهين

المسلسل مكون من 30 حلقة، ويقدم إطاراً اجتماعياً شعبياً، وهي الثيمة التي أبدع فيها عمرو سعد وحقق بها نجاحات ملحوظة في المواسم السابقة.

بهذا، يستمر العمل الجاد لفريق "الحب كله" و"سيد الناس" في ظل التحديات، مع أمل كبير في تجاوز العقبات التي واجهتهم.

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