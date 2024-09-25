فيلم عاشق يتفوق على منافسيه.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام أمس

فيلم عاشق في الصدارة.. اشتعلت المنافسة بين مجموعة من الأفلام المعروضة في موسم الصيف السينمائي لعام 2024، وقد تميزت بتنوع محتواها مابين الكوميدي، الدراما، والأكشن.



وهذه المنافسة جذبت الجماهير، لتحقيق أعلى الإيرادات، وشهد تباين بين الأفلام في تحقيق مكاسب كبيرة وتراجع البعض الآخر بشكل ملحوظ، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الإيرادات اليومية التي حققتها الأفلام.

فيلم "عاشق"

استطاع فيلم "عاشق" أن يخطف الأضواء بتحقيقه إيرادات قياسية، حيث جمع خلال أسبوعه الثاني 13 مليون و296 ألف جنيه، بينما حقق أمس 419 ألف و20 جنيهًا، ليحافظ بذلك على مكانته في الصدارة.

إكس مراتي

فيلم "إكس مراتي"

فيلم "إكس مراتي" الذي يضم نخبة من النجوم كأمينة خليل ومحمد ممدوح، جاء في المركز الثاني بإجمالي إيرادات بلغ 83 مليون و268 ألف جنيهًا، الفيلم حقق أمس 259 ألف جنيهًا.

فيلم “ولاد رزق 3”

في المركز الثالث، جاء فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، الذي استمر في حصد الإيرادات العالية بإجمالي وصلت إلى 256 مليون و417 ألف جنيهًا، محققًا بالأمس 84 ألف جنيهًا، وهو بطولة عمرو يوسف، أحمد عز، وآخرون من النجوم، ومن إخراج طارق العريان.

فيلم "اللعب مع العيال"

أما فيلم "اللعب مع العيال" الذي يشارك في بطولته محمد إمام وأسماء جلال وحجاج عبد العظيم وغيرهم من النجوم، فقد احتل المركز الرابع بإيرادات يومية بلغت 83 ألف جنيهًا.

عصابة الماكس

فيلم “عصابة الماكس”

في المركز الخامس، جاء فيلم "عصابة الماكس" للفنان أحمد فهمي، لبلبة، محمود اوتاكا، وآخرون من النجوم، بإيرادات بلغت 26 ألف جنيه، بينما حقق "جوازة توكسيك"، الذي يضم بيومي فؤاد وليلى علوي، إيرادات قليلة لم تتجاوز 3 آلاف جنيهًا.

فيلم "أهل الكهف"

في أسفل القائمة، جاء فيلم "أهل الكهف"، رغم ما يحمله من قصة مأخوذة عن رواية الكاتب الكبير توفيق الحكيم، إلا أنه حقق إيرادات منخفضة للغاية بلغت 288 جنيهًا فقط بالأمس، مما يهدد بإزالته من دور العرض قريبًا.

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