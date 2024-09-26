قبل محمد رجب ودانا حلبي.. أبرز الثنائيات الفنية في السينما والدراما المصرية

محمد رجب ودانا حلبي.. تعد الثنائيات الفنية في العالم العربي جزءًا مهمًا من تاريخ السينما والتلفزيون، حيث يظهر بين الأزواج الفنانيين الحب في الحياة والعمل، وهذا يضفي نكهة خاصة على أعمالهم.

ويتعاون الفنان محمد رجب وزوجته الفنانة اللبنانية دانا حلبي، في دراما رمضان المقبل 2025 في مسلسل الحلانجي، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأزواج الفنانين الذين تعاونوا سوياً، ومن أبرز هؤلاء الثنائيات:

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

الفنان أحمد العوضي تعاون مع زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز في مسلسل "اللي مالوش كبير" عام 2021، ومسلسل "ضرب نار" عام 2023، وحقق العملان نجاحًا كبيرًا.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

ومن أبرز الثنائيات الفنية أيضًا حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فقد تعاونا معاً في أفلام ومسلسلات مثل "زنقة ستات" عام 2015، و"حق ميت"، الذي عرض في نفس العام، و "عشان خارجين" عام 2016،و"عزمي وأشجان" عام 2018، و"بلوموندوا"، بالإضافة إلى الأعمال المسرحية مثل مسرحية"التليفزيون" عام 2023.

هشام عاشور ونيللي كريم

هشام عاشور ونيللي كريم قبل انفصالهما، تعاونا في مسلسل "روز وليلى" ومسلسل "عملة نادرة".

صلاح ذو الفقار وشادية

صلاح ذو الفقار وشادية كانوا بمثابة أسطورة فنية اجتمع فيها الحب والفن، وقدموا مجموعة من الأفلام الناجحة مثل "مراتي مدير عام" و"عفريت مراتي"، "كرامة زوجتي"، "خفة الظل"، "لمسة حنان".

دلال عبد العزيز وسمير غانم

دلال عبد العزيز وسمير غانم

دلال عبد العزيز وسمير غانم اشتهر هذا الثنائي بأعمالهم الكوميدية التي تخطت 19 عملاً منها "يارب ولد" وسيت كوم "عبد الحميد أكاديمي"، "نهاية رجل تزوج"، "الأغبياء الثلاثة"، "المطب"، "عريس في اليانصيب"، "ليس لعصابتنا فرع آخر "،" رحلة المشاغبين "، وغيرها من الأعمال، فكانوا أحد أنجح الثنائيات في الوسط الفني.

شهيرة ومحمود ياسين

شهيرة ومحمود ياسين قصة حب كبيرة أثمرت عن عدة أعمال سينمائية مثل "الجلسة سرية"،" عصر الحب"،" نواعم"، "عودة الهارب "، "رحلة الشقاء والحب"، وغيرها من الأفلام.

وأظهرت هذه الثنائيات مدى تأثير الحب مع الشراكة الفنية، حيث قدما للجمهور أعمالاً مازالت باقية في ذاكرتهم.

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