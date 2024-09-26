أسعار السمك و الجمبري اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024.. شوف البلطي وصل لكام؟

أسعار السمك و الجمبري اليوم.. تصدرت محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، معدلات بحث المواطنين عن أسعارالسمك والجمبري اليوم في الأسواق. جاء ذلك بعد استقرار متوسط أسعار أغلب هذه السلع، مما دفع الكثيرين للاطلاع على آخر التحديثات والتغيرات في الأسعار.

في هذا السياق، يستعرض لكم موقع"الموجز" أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، لتكونوا على دراية بما هو متوفر في الأسواق.

أسعار السمك و الجمبري اليوم

أسعار السمك اليوم للمستهلك

ويعد السمك والجمبري من المصادر الغذائية الغنية بالبروتينات والدهون الصحية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من الناس. ومع تزايد الطلب عليها، أصبحت متابعة أسعارها أمرًا ضروريًا للمستهلكين. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار السمك والجمبري تغييرات ملحوظة، مما دفع الكثيرين للبحث عن أحدث الأسعار في الأسواق.

أسعار السمك البلطي اليوم

- وصل سعر السمك البلطى الصغير 64.08 جنيه

- بينما وصل سعر السمك البلطى اسوانى 86.3 جنيه

- وسجل سعر سمك الفيليه البلطى 164.87 جنيه

- ووصل سعر السمك البلطى ممتاز 90.56 جنيه

أسعار الجمبري اليوم

- بلغ سعر الجمبري الجامبو، ما يتراوح بين 660 و760 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري كبير الحجم، ما بين 580 و640 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم، ما بين 460 و640 جنيهًا للكيلو.

- بلغ الجمبري صغير الحجم، سعرًا يتراوح ما بين 180 و380 جنيهًا للكيلو.

- استقر سعر الجمبري المجمد، بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك و الجمبري اليوم

أسعار السمك المجمد اليوم

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- بلغ كيلو الماكريل المجمد، سعرًا متراوحًا من 100 إلى 140 جنيهًا.

- وصل سعر المكرونة المجمدة، إلى 30 إلى 60 جنيهًا.

- سجل المرجان المجمد سعرًا يتراوح من 30 إلى 50 جنيهًا.

- جاء سعر البربون المجمد مسجلاً من 30 إلى 50 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم داخل سوق العبور

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم من 200 إلى 400 جنيه.

- سعر كيلو الدنيس، يتراوح من 100 إلى 260 جنيها.

- سجل سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم، ما يتراوح من 200 إلى 430 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 90 و190 جنيها.

- تراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 160 جنيهًا.

- سعر سمك «القاروص - لوت»، سجل من 200 إلى 400 جنيه.

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