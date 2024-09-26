أفضل طريقة عمل الوافل بدون ماكينة 2024.. خطوات بسيطة وسهلة

يبحث العديد من أولياء الأمور عن طريقة عمل الوافل بدون ماكينة 2024، وذلك تزامنًا مع دخول المدارس وبدء العام الدراسي الجديد، حيث يعد الوافل إحدى الوجبات المفضلة لدى العديد من الأطفال.

ويعد الوافل إحدى الحلويات التي دخلت المطبخ العربي حديثًا ، ويعود أصله إلى المطبخ البلجيكي، ويمتاز بطعمه اللذيذ والمقرمش، كما يمتاز بشكله المميز، وبسهولة مكوناته.

طريقة عمل الوافل في البيت

وينشر الموجز على النحو التالي طريقة عمل الوافل في البيت بدون ماكينه كالتالي:

-2 كوب دقيق أبيض منخول.

-4 بيضات.

-3/4 كوب حليب.

-3/4 كوب زبدة مذابة.

-كوب من السكر الأبيض.

-فانيليا سائلة أو بودر.

-ذرة ملح.

طريقة تحضير الوافل

طريقة تحضير الوافل في البيت

نحضر وعاء ونضع فيه البيض والفانيليا والسكر ونخلطهم جيدًا.

نضيف الحليب والزيت إليهم.

وفي وعاء آخر نضع الدقيق والبيكنج بودر، وذرة الملح ونقلبهم.

نضيف الخليط السائل مع الجاف وندمجهم معًا حتى نحصل على خليط سائل مثل خليط الكيك.

نترك الخليط 10 دقائق، ثم تخبز في الجهاز الخاص بالوافل أو في القلايه أو إناء قابل للتسخين.

تقدم مع الآيس كريم والفراولة وتزين بصوص الشوكولاتة.

طريقة عمل الوافل في البيت

طريقة آخرى لعمل الوافل ف البيت

المقادير

بيضتان، 2 كوب من الدقيق الأبيض.،ثلاثة أرباع كوب من الحليب السائل كامل الدسم، نصف كوب من الزيت، ملعقة كبيرة من الزبدة الطريّة، وملعقة كبيرة من السكر الأبيض الخشن، وملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر. رشّة من الملح وملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

طريقة تحضير الوافل

خطوات تحضير الوافل في البيت

وضع القشطة، والسكر، وكريمة الحلويات، والملح في وعاء.

إضافة نصف كمية حبيبات الشوكولاتة بالتدريج والخلط جيداً حتى تتجانس المكونات.

قومي بتغطية الوعاء وإدخاله إلى الثلاجة لمدة خمس ساعات أو حتى يبرد تماماً.

طريقة عمل الوافل في البيت

قومي بوضع الحليب، والطحين، والزيت، والبيكنج باودر في وعاء، ثم إضافة الفانيلا، والملح، والبيض والخلط جيداً حتى تتجانس المكونات وتتكون عجينة سائلة.

قومي بتسخين الزبدة في مقلاة على النار، ثم سكب خليط الوافل وتركه لمدة خمس دقائق أو حتى ياخذ اللون الذهبي.

قومي برفع الوافل عن النار ووضعه في طبق للتقديم.

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