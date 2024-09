مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقات الجديدة 2024

ينتظر الجمهور حالياً، عرض الحلقة الجديدة 11 من مسلسل برغم القانون، الذي تقوم ببطولته الفنانة إيمان العاصي، بسبب الأحداث الشيقة الذي تضمنها العمل منذ بداية حلقاته.

برغم القانون

موعد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 11



وفي السطور التالية يرصد الموجز موعد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 11 على منصة Watch it يوم السبت المقبل، وعلى قناة ON يوم الأحد المقبل، حيث يبدء عرضه على شاشة التلفزيون من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويعاد لأول مرة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، كما يعاد على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساءً ويعاد لأول مرة تمام الساعة السادسة صباحًا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساءً.

قصة مسلسل برغم القانون



تدور قصة مسلسل برغم القانون ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، إيمان العاصي، وبدءت القصة عندما استيقظت ذات يوم واكتشفت اختفاء زوجها أحمد دون أي تفسير، وبعد رحلتها المستميتة في البحث عنه،علمت أنه هرب منها بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، برغموأن قصة حبهم أثمرت عن طفلين، "ليلى وهاشم"، ومع الوقت عرفت السبب الحقيقي وراء هروبه وتركه لها ولأولاده.

برغم القانون

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون، يشارك في بطولته بجانب إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وآخرون من النجوم، وهو من تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادى عبد السلام، إنتاج شركة فنون مصر للمنتجان ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

وقد تصدر اسم مسلسل "برغم القانون"، ترند محرك البحث جوجل، عقب عرض الحلقة العاشرة التي عرضت أمس على منصة Watch it، والتي عرفت فيها ليلى إيمان العاصي على حقيقة زوجها أكرم محمد القس، والذي فر من القاهرة قبل عشر سنوات بعدما تسبب في إصابة شقيق زوجته وليد الذي يلعب دوره هاني عادل بإعاقة دائمة، كما اكتشفت ليلى أنه متزوج من امرأة أخرى وله منها ثلاثة أبناء، وأنه كان يستخدم هوية مزيفة لتجنب ملاحقة الشرطة له.

تصاعدت حدة التوتر في الأحداث عندما حاولت ليلى الانتحار بعد اكتشاف هذه الحقائق، إلا أن ابنتها تفاجئها في اللحظة الحرجة، وأتى ياسر وليد فواز وحاول أن يأخذ المسدس منها لكن خرجت طلقة دون قصد منه، وسقطت ابنتها على الأرض، واتضح أن تلك الطلقة لم تصدر تجاهها فقط سقطت من الصدمة، دخل أكرم في صراع مالي مع محمود شرشر الذي يجسده محمد محمود عبدالعزيز بسبب خلافات بينهم نتيجة حرقه لمحل العصائر الخاص به، فأخبره أكرم أنه سوف يعطيه 2 مليون جنيه نظير ما فعله معه، لكنه رفض وأخبره أنه لن يسامحه على ما فعله، التقى وليد مع خطيبته، وأخبرها أنه سوف يجد الأوراق التي تدينه مع أكرم لكي لا يبقى تحت طوعه، أخبر أكرم بريهان أنه وقت ذهابه لبورسعيد في اليوم الذي سافر فيه كان ليحضر لها سيارة جديدة، لكن الحقيقة أنه ذهب لكي يطمئن على حماه والد ليلى في المستشفى، واتضح خلال الأحداث أن والد ياسر كانت علاقته سيئة بوالدته وأنه ورث منها صفة البخل، واختتمت الحلقة بخطف أكرم للولد الذي تسبب في جرح ابنه، كما قابلت ليلى محمود شرشر وكان ورائهم سيارة أخرى تراقبهم.

