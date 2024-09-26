فيلم ولاد رزق 3 يتراجع للمركز الرابع.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام

فيلم ولاد رزق 3.. شهد موسم الصيف السينمائي 2024، تنافسًا قويًا بين عدد من الأفلام المعروضة حالياً في السينمات، وكانت المنافسة على إيرادات شباك التذاكر التي حققوها.



وفي السطور التالية يرصد الموجز إجمالي الإيرادات اليومية التي حققتها الأفلام المعروضة حالياً في السينمات.

فيلم عاشق



جاء فيلم "عاشق" متربعًا على عرش شباك التذاكر المصرية، حيث احتل المركز الأول، محققًا إيرادات بلغت 386.227 جنيهًا، والفيلم بطولة أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محسن محيي الدين، وآخرون من النجوم.

أحداث فيلم عاشق

تدور أحداث فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، عن قصة حب تكلل بالزواج بين شاب وفتاة يلعب دورهما أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، فيظهر أحمد حاتم بدور طبيب يعالج حالات الإدمان، وتجسد أسماء أبو اليزيد دور فتاة تقع في مشاكل عديدة بسبب معاناتها من الإدمان.

إكس مراتي

إكس مراتي

تصدر المركز الثاني، فيلم "إكس مراتي" بإيرادات بلغت 218.682 جنيهًا بالأمس، وهو بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، وآخرون من النجوم.

عنب



جاء فيلم عنب في المركز الثالث، حيث حقق إيرادات أمس بلغت 110.977 جنيهًا، وهو بطولة آيتن عامر، إسلام إبراهيم، توني ماهر، وآخرون من النجوم.

فيلم ولاد رزق 3



وتصدر فيلم "ولاد رزق 3"المركز الرابع،بإيرادات أمس بلغت 60.224 جنيهًا، وهو بطولة نخبة من النجوم منهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي، وآخرون من النجوم.

اللعب مع العيال

جاء فيلم اللعب مع العيال في المركز الخامس،حيث حقق إيرادات بلغت 43.189 جنيهًا، وهو بطولة محمد إمام، حجاج عبد العظيم، باسم سمرة، وآخرون من النجوم.

عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس



واحتل فيلم "عصابة الماكس"المركز السادس، بإيرادات أمس بلغت 17.746 جنيهًا، وهو بطولة أحمد فهمي وروبي ولبلبة، وآخرون من النجوم.

فيلم جوازة توكسيك

وفي المركز السابع والأخير جاء فيلم "جوازة توكسيك" بإيرادات ضئيلة بلغت 1.921 جنيه، وهو بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وآخرون من النجوم .

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