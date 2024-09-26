ما هي خريطة توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خريطة توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، حيث تم تحديد التوقيت الزمني للمناهج والموضوعات الدراسية للفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر الجاري حتى 28 ديسمبر 2024، مع تخصيص وقت للمراجعة قبل امتحانات الترم الأول، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية 2025

تتضمن خطة توزيع محتوى منهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية الموضوعات المحددة للفصل الدراسي، والتي ستساعد الطلاب على الاستعداد بشكل جيد للاختبارات.

توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية 2025

توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية 2025

توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية 2025

زيارة وزير التعليم لمحافظة كفر الشيخ

في إطار متابعته للمنظومة التعليمية، قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، برفقة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بزيارة مدرسة علي عبد الشكور للتعليم الأساسي ومدرسة علي عبد الشكور الرسمية للغات، ضمن جولة تفقدية في مدارس المحافظة.

رافقهما في الزيارة اللواء محمد شعير، سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية كفر الشيخ.

خلال الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ صفوف رياض الأطفال والصفوف الابتدائية في مدرسة علي عبد الشكور للتعليم الأساسي، التي تضم 1040 طالبًا وطالبة، حيث اطمأن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية. كما زارا مدرسة علي عبد الشكور الرسمية للغات، التي يبلغ عدد طلابها 624 طالبًا، وأثنى الوزير على مستوى الطلاب والالتزام بالكثافة الطلابية.



تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة لضمان جودة التعليم ومتابعة تنفيذ الكثافات الطلابية في المدارس، مما يسهم في تحسين بيئة التعلم للطلاب.



ضوابط العام الدراسي الجديد 2024/2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مجموعة من الضوابط التي يتعين على جميع المديريات التعليمية الالتزام بها خلال العام الدراسي الجديد. وفي حالة عدم الالتزام، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وفق اللوائح المعمول بها. وتتمثل هذه الضوابط في:

الزي المدرسي الموحد: يجب على جميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية الالتزام بالزي المدرسي الموحد لضمان الانضباط داخل المدارس.

حرية اختيار شراء الزي: لا يُسمح بإجبار الطلاب على شراء الزي المدرسي من أماكن معينة.

مكافحة الدروس الخصوصية: تلتزم الوزارة بمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل الجهود للقضاء عليها.

الإجراءات تجاه المدرسين المخالفين: ستُتخذ إجراءات قانونية ضد المعلمين المخالفين، خاصة المتغيبين، مع إلزامهم بالحضور وفق الجداول الدراسية المحددة.

محاسبة من يمارس المهنة دون وجه حق: سيتم اتخاذ التدابير اللازمة ضد من يمارسون التعليم بدون ترخيص، مثل المعلمين في إجازات بدون مرتب، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تأمين المدارس: سيتم التعاون مع مديريات الأمن لوضع خطة شاملة لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية، مع تكثيف الدوريات الراكبة لضمان بيئة آمنة للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة والامتحانات.

تهدف هذه الضوابط إلى تحسين العملية التعليمية وتعزيز الأمان والانضباط في المدارس.

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