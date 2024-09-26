أحمد سعد وعمر خيرت يتصدران مشهد الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية

يشهد مهرجان الموسيقى العربية هذا العام في دورته الـ32 مشاركة مجموعة من ألمع نجوم الغناء في العالم العربي، مما يعد بتجربة موسيقية فريدة تجمع بين الأسماء الكبيرة والمواهب الشابة الصاعدة.

يرصد موقع “ الموجز” التفاصيل كاملة.

مهرجان الموسيقى العربية

أبرز نجوم المهرجان

يتزين المهرجان بحضور نخبة من الفنانين المعروفين في الساحة العربية، مثل عاصي الحلاني، وائل جسار، عبير نعمة، مي فاروق، مروى ناجي، علي الحجار، مدحت صالح، وهاني شاكر.

كما سيشارك الموسيقار عمر خيرت في تقديم عروض موسيقية استثنائية، مما يزيد من تشويق الحاضرين ويثري تجربة المهرجان الفنيّة.

عمر خيرت

كما تشهد الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية حضور عدد كبير من النجوم في حفلات تمتد على مدار 15 يومًا، ومن أبرزهم الموسيقار عمر خيرت، والمطرب أحمد سعد، وتامر عاشور، وعبير نعمة، إلى جانب مجموعة من الفنانين المميزين.

وفيما يتعلق بمشاركة الفنان أحمد سعد في المهرجان، أوضح خالد داغر، مدير المهرجان، قائلاً: "أحمد سعد يُعتبر واحدًا من أفضل المطربين على الساحة العربية بأكملها، حيث يقدم أسلوبًا مميزًا، وصوته قادر على التنوع والتأقلم مع أفكار موسيقية مختلفة. هذا يُعدّ قوة وليس ضعفًا، فالموسيقى العربية ليست محصورة في فترة زمنية واحدة، بل تمتد عبر مراحل وأساليب موسيقية متنوعة.

أحمد سعد

أبرز المكرمين

تشهد الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية تكريم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية، ومن بين الأسماء المكرمة:

• الشاعران حسين السيد ومأمون الشناوي.

• المطرب والملحن أحمد الحجار.

• فنانو الخط العربي خليفة الشيمي ومحمد حسن.

• أحمد عطا، الدكتورة إنعام لبيب، والدكتور محمد السيد.

• الشاعر إبراهيم عبد الفتاح.

• عازف العود حازم شاهين وعازف الكولة عبد الله حلمي.

• الموسيقار ممدوح سيف والموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي.

• الفنان محمد محسن والموسيقار صلاح الشرنوبي.

• المطربون فؤاد زبادي، لطفي بوشناق، محمد منير، زياد الرحباني، وإيناس عبد الدايم.



مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ32

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبرئاسة الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية، يُعقد مساء اليوم مؤتمر صحفي بدار الأوبرا المصرية.

وسيتناول المؤتمر، الذي يديره الدكتور خالد داغر، تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان المقرر عقدها من 11 أكتوبر حتى 24 أكتوبر المقبل.

هذا المؤتمر الصحفي، الذي كان قد تأجل الأسبوع الماضي دون سبب واضح، سيكون فرصة للإعلاميين وممثلي وكالات الأنباء العالمية والقنوات الفضائية والإذاعات المختلفة للتعرف على كل ما هو جديد حول هذه الدورة المميزة من المهرجان.

دورة استثنائية تليق بتاريخ مصر الموسيقي

صرح الدكتور خالد داغر، مدير المهرجان، أن الدورة الـ32 ستشهد نقلة نوعية في تنظيم وعروض المهرجان، لتكون دورة استثنائية تعكس مكانة مصر التاريخية في مجال الموسيقى العربية.

وأضاف أن هذا الحدث سيعزز من التواصل بين مختلف الفنانين من مصر ودول العالم العربي، مع فتح المجال أمام المواهب الشابة لإبراز قدراتهم الفنية.

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