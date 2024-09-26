إسرائيل تحصل على مساعدات أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار

أعلنت إسرائيل، الخميس، عن تلقيها حزمة مساعدات مالية ضخمة من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 8.7 مليار دولار، موجهة لدعم جهودها العسكرية الحالية، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتضمنت الحزمة 3.5 مليار دولار تم تسليمها بالفعل لشراء معدات عسكرية أساسية، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك منظومة القبة الحديدية ونظام ليزر متطور للدفاع ضد الصواريخ.

دعم لمواجهة التهديدات على جبهتين

تأتي هذه المساعدات في وقت تواجه فيه إسرائيل تهديدات على جبهتين، حيث تخوض مواجهات مع حركة حماس في قطاع غزة ومع حزب الله في لبنان.

وتهدف هذه الأموال إلى تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

دور وزارة الدفاع الأميركية

أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن هذه المساعدات جاءت بعد سلسلة من المفاوضات بين مسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية ووفد إسرائيلي بقيادة إيال زمير، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وشارك في المفاوضات مسؤولون أميركيون بارزون، من بينهم أماندا دوري، القائمة بأعمال وكيل وزارة الدفاع للسياسة.

تعزيز أنظمة الدفاع

أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذه الاستثمارات ستسهم في تحسين أنظمة الدفاع الجوي الحيوية، بما في ذلك تعزيز قدرات القبة الحديدية وتطوير منظومة "مقلاع داود".

كما سيُخصص جزء كبير من المساعدات لدعم الأبحاث والتطوير المستمر لمنظومة دفاع بالليزر، التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التطوير.

تأكيد على الشراكة الاستراتيجية

وصفت وزارة الدفاع الإسرائيلية هذه المساعدات بأنها "استثمار حيوي"، مؤكدة أن الاتفاق يعكس "الشراكة الاستراتيجية القوية والدائمة" بين إسرائيل والولايات المتحدة، كما يُظهر التزام واشنطن بأمن إسرائيل في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.

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