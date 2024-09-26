صدمة أمريكية: نتنياهو يتراجع عن وقف إطلاق النار ويشعل مخاوف الحرب

اتفاق وقف إطلاق النار.. أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، الخميس، أن الإدارة الأمريكية في حالة صدمة بسبب تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن التفاهمات الصامتة بشأن وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويشار إلى أن هذه التفاهمات كانت قد تم التوصل إليها بين إسرائيل وحزب الله بوساطة دولية، ولكن يبدو أن نتنياهو قد أعاد النظر في هذا الاتفاق، مما أثار استياء واشنطن.

مشاركة نتنياهو في صياغة الاتفاق

وفي تقرير منفصل نشره موقع "أكسيوس"، أكد مسؤولون أمريكيون أن نتنياهو والمقربين منه كانوا مشاركين بشكل مباشر في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع حزب الله.

ورغم هذه المشاركة، لم يتم مناقشة الاقتراح خلال اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي الأخير، مما زاد من حيرة الإدارة الأمريكية تجاه موقف نتنياهو.

اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 21 يوماً

من جانبها، كشفت قناة "العربية" عن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوماً بين إسرائيل وحزب الله.

ويهدف الاتفاق إلى تهدئة التوترات المتصاعدة على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، وإتاحة المجال للمفاوضات الدولية لتجنب تصعيد شامل.

تحذيرات أميركية من اندلاع حرب شاملة

في سياق متصل، حذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، من خطر اندلاع حرب شاملة قد تكون مدمرة لكل من إسرائيل ولبنان.

وأوضح أوستن أن الوضع الحالي يتطلب جهوداً دولية لتهدئة التصعيد بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، لتفادي نشوب حرب إقليمية قد تشمل دولاً أخرى وتجر الولايات المتحدة إلى المواجهة.

الضغوط الأميركية لوقف التصعيد

وفقاً لتقرير موقع "أكسيوس"، تعمل الولايات المتحدة على حشد دعم دبلوماسي إقليمي لوقف التصعيد.

وطلب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، دعم المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان، سعياً لتفادي نشوب حرب واسعة النطاق.

دعم سعودي قطري لوقف إطلاق النار

في إطار هذه الجهود، كشفت قناة "العربية" عن الدور الذي تلعبه السعودية وقطر في دعم المبادرات الدولية لوقف إطلاق النار، حيث تسعى الدولتان إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة ومنع التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله.

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