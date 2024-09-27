اعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024.. جديد وخردة

شهدت أسعار الألومنيوم اليوم، الجمعة 27 سبتمبر 2024، استقرارًا في الأسواق المحلية. يُعتبر الألومنيوم معدنًا أساسيًا يُستخدم في العديد من الصناعات، مثل أدوات الطهي والأجهزة الكهربائية. هذا الاستقرار في الأسعار قد يؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج للسلع الأخرى، مما يعكس أهمية هذا المعدن في الاقتصاد.

يتميز الألومنيوم بعدم تفاعله مع الفلزات الأخرى، ولا يذوب في الكحول، ويتطلب درجات حرارة عالية جدًا للذوبان. هذه الخصائص تجعله خيارًا مثاليًا للعديد من التطبيقات الصناعية، مثل صناعة الطائرات، السيارات، وأدوات الطهي، مما يعزز من استخدامه بشكل واسع في مختلف المجالات.

اسعار الألومنيوم اليوم

سجل سعر الألومنيوم استقرارًا اليوم، مما دفع العديد من المستثمرين وأصحاب المصانع لمتابعة الأسعار عبر الإنترنت. هذا الاستقرار يُعطيهم الطمأنينة بشأن تكاليف السلع التي تعتمد على الألومنيوم، ويعكس أهمية مراقبة السوق لضمان استمرارية الإنتاج.

وتستعرض جريدة "الموجز" أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 في مصر، حيث تقدم تفاصيل دقيقة عن الأسعار الحالية في الأسواق المحلية، مما يساعد المستثمرين وأصحاب المصانع على اتخاذ قرارات مستنيرة.

سعر الألومنيوم اليوم

شهدت أسعار شركة مصر للألومنيوم حالة من الاستقرار اليوم، حيث سجل الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، واستقر سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه. كما سجلت سلندرات الألومنيوم، التي تتراوح أطوالها بين 2.5 إلى 5 أمتار، سعرًا يبلغ حوالي 140 ألف جنيه للطن. وبلغت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه، بينما وصلت أسعار شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه، واستقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

أسعار الألومنيوم الخردة في مصر لعام 2024



استقر سعر كيلو الألومنيوم الخردة الطري عند 59 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الألومنيوم الخردة الردياتير 37 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة 58 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الألومنيوم الخردة الناشف إلى 35 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الألومنيوم الخردة الناشف البلدي 30 جنيهًا.

سعر طن الألومنيوم اليوم

سجل قرص الألومنيوم سعرًا يبلغ 61,500 جنيهًا.

بلغ سعر طن الألومنيوم الخام 57 ألف جنيه.

استقر سعر طن الألومنيوم الفلات البارد عند 49 ألف جنيه.

سجل كيلو الألومنيوم المستخدم في الأدوات سعرًا يبلغ 25 ألف جنيه.

ووصل سعر طن إسطوانة الألومنيوم إلى 39 ألف جنيه.

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