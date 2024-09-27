siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الجمعة 27-9-2024

أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم

يحافظ السمك البلطي والجمبري وأنواع الأسماك الاخرى، على صحة القلب وخفض ضغط الدم، والأوعية الدموية، كما تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وذلك لأنها تحتوي على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية.

وشهدت أسعار الأسماك اليوم 27 سبتمبر 2024 ارتفاعًا في سوق العبور لجملة الاسماك، وذلك بعد استقرار في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

 

لا يفوتك

أسعار السمك و الجمبري اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024.. شوف البلطي وصل لكام؟

ارتفاع جديد في أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 25-9-2024 في مصر

 

أسعار السمك اليوم الجمعة للمستهلك

وارتفعت أسعار الأسماك اليوم الجمعة في الأسواق خاصة سوق العبور لجملة الأسماك، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي ما يقرب من 90 جنيهًا بعدما سجل أمس الخميس 85 جنيهًا

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار الأسماك اليوم الجمعة 27-9-2024 في سوق العبور لجملة الأسماك

 

أسعار السمك البلطي اليوم الجمعة

-تراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 75 و87 جنيهًا للكيلو الواحد.

-تراوح السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 65 و72 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الفيلية اليوم الجمعة

-تراوح سعر السمك الفيليه المجمد، ما بين 100 و280جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السبيط أو كاليماري اليوم، ليتراوح من250إلى 450 جنيها.

-تراوح كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 100 و150جنيهًا.

- تراجع سعر الكابوريا اليوم ليتراوح من80 إلى 190جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القاروص من 100إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك الوقار اليوم، من 100 إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 250 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المرجان المجمد من 60 إلى 70 جنيهًا.

-سجل سعر البربون المجمد من 50 إلى 70 جنيهًا.

-تراوح سعر المكرونة المجمدة من50 إلى 80 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 80 إلى 100 جنيه.

- تراوح كيلو الماكريل المجمد من 160إلى 200 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم الجمعة

-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري المجمد ما بين 180 و425 جنيهًا للكيلو.

أقرا أيضًا: 

طريقة عمل برجر السمك في المنزل.. إليكم الطريقة خطوة خطوة

أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في سوق العبور

لا يفوتك

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الأفريقي والتشكيل المتوقع

أميرة هاني : ما بتمناش اللي مريت بيه لألد أعدائي

سر اعتذار غادة عادل عن المشاركة في مسلسل "سيد الناس"

تم نسخ الرابط