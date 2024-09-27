أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الجمعة 27-9-2024

يحافظ السمك البلطي والجمبري وأنواع الأسماك الاخرى، على صحة القلب وخفض ضغط الدم، والأوعية الدموية، كما تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وذلك لأنها تحتوي على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية.

وشهدت أسعار الأسماك اليوم 27 سبتمبر 2024 ارتفاعًا في سوق العبور لجملة الاسماك، وذلك بعد استقرار في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار السمك اليوم الجمعة للمستهلك

وارتفعت أسعار الأسماك اليوم الجمعة في الأسواق خاصة سوق العبور لجملة الأسماك، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي ما يقرب من 90 جنيهًا بعدما سجل أمس الخميس 85 جنيهًا

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار الأسماك اليوم الجمعة 27-9-2024 في سوق العبور لجملة الأسماك

أسعار السمك البلطي اليوم الجمعة

-تراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 75 و87 جنيهًا للكيلو الواحد.

-تراوح السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 65 و72 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الفيلية اليوم الجمعة

-تراوح سعر السمك الفيليه المجمد، ما بين 100 و280جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السبيط أو كاليماري اليوم، ليتراوح من250إلى 450 جنيها.

-تراوح كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 100 و150جنيهًا.

- تراجع سعر الكابوريا اليوم ليتراوح من80 إلى 190جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القاروص من 100إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك الوقار اليوم، من 100 إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 250 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المرجان المجمد من 60 إلى 70 جنيهًا.

-سجل سعر البربون المجمد من 50 إلى 70 جنيهًا.

-تراوح سعر المكرونة المجمدة من50 إلى 80 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 80 إلى 100 جنيه.

- تراوح كيلو الماكريل المجمد من 160إلى 200 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم الجمعة

-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري المجمد ما بين 180 و425 جنيهًا للكيلو.

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