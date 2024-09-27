الستات قادمات.. منافسات نسائية في دراما رمضان 2025

مسلسلات رمضان.. يستعد الكثير من نجمات الوسط الفني لخوض التجربة الدرامية القادمة بأعمال فنية مختلفة، حيث بدأت تتضح ملامح موسم دراما رمضان 2025 في مصر، مع توقيع عدد من النجوم على مسلسلات جديدة، القائمة الأولية تضم أكثر من 20 مسلسلاً، وتتنوع بين الدراما الشعبية والصعيدية، ويستعرض الموجز أبرز مسلسلات النجمات.

عودة النجوم الكبار في رمضان 2025

يشهد رمضان 2025 عودة عدد من النجوم الذين غابوا عن المواسم السابقة، منهم يسرا، منى زكي، ياسمين عبد العزيز، دنيا سمير غانم، أمينة خليل، وريهام عبد الغفور.

ياسمين عبد العزيز.. تعاون جديد مع عمرو محمود ياسين

تعود ياسمين عبد العزيز بمسلسل اجتماعي جديد، تكرر من خلاله التعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين، بعد نجاحها في "اللي مالوش كبير" و"نحب تاني ليه؟". العمل من إخراج محمد الخبيري، ويشاركها البطولة كريم فهمي، فيما يتم الآن تسكين باقي الأدوار استعدادًا لبدء التصوير.

منى زكي..عودة بعد غياب

بعد غيابها عن رمضان 2024، تستعد منى زكي للعودة في رمضان 2025 بالتعاون مرة أخرى مع المخرج محمد شاكر خضير. المسلسل يتكون من 15 حلقة ومن المتوقع أن يبدأ التصوير نهاية هذا العام.

أمينة خليل.. مسلسل جديد بعد تأجيل طويل

أمينة خليل تدخل السباق الرمضاني بمسلسل "لام شمسية"، الذي كان مرشحًا لبطولته منى زكي منذ 3 أعوام. العمل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وسيبدأ التصوير الشهر المقبل.

دنيا وإيمي سمير غانم.. عودة للكوميديا

تعود دنيا وإيمي سمير غانم للعمل معًا في مسلسل كوميدي جديد، وهو التعاون الثاني بينهما بعد "نيللي وشريهان" الذي عرض في رمضان 2016.

حنان مطاوع وهنا الزاهد.. بطولة مطلقة في دراما رمضان

تستعد حنان مطاوع لتقديم مسلسل "حياة أو موت" الذي يشاركها البطولة فيه وليد فواز وأحمد الرافعي. بينما تخوض هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في دراما رمضان من خلال مسلسل "الزواج سم قاتل"، المكون من 30 حلقة.

محمد سامي في عملين دفعة واحدة

المخرج محمد سامي يستعد لتقديم عملين في رمضان 2025، الأول بعنوان "إش إش" بطولة مي عمر، الذي بدأ تصويره بالفعل، مي عمر تجسد دور راقصة في مسلسل اجتماعي شعبي يمتد لـ30 حلقة.

نيللي كريم وريهام حجاج.. أعمال جديدة قيد التحضير

تعاقدت نيللي كريم على مسلسل جديد، بينما بدأت ريهام حجاج التحضير لمسلسل ينافس في موسم رمضان المقبل، دون الكشف عن تفاصيل العملين، وتعاقدت ياسمين رئيس علي تقديم عمل درامي في رمضان القادم.

إنتاجات جديدة بعد رمضان 2024

بعد نهاية موسم دراما رمضان 2024، تستعد القنوات والمنصات الرقمية لاستقبال 6 مسلسلات مصرية جديدة خلال الفترة المقبلة. أبرز هذه الأعمال هو مسلسل "إنترڤيو"، الذي تخوض فيه رنا رئيس أولى بطولاتها المطلقة، ويُعرض عبر منصة "Watch IT" الشهر القادم.

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استعدادات النجوم لمسلسلات رمضان 2025.. الأكشن يسيطر على الساحة