مباراة السوبر الإفريقي.. تردد قنوات MBC مصر hd

يتجه ملايين المشجعين في مصر والعالم العربي نحو الرياض غدًا لمتابعة المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي

من المقرر ان يأتي موعد مباراة الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي اليوم، على ملعب "المملكة أرينا" بالسعودية في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، ويعرض علي قنوات كثيرة مشفرة وقنوات MBC مصر، ويعد هذا اللقاء من أكثر الأحداث الكروية المنتظرة، حيث يشتعل الحماس بين الفريقين وجماهيرهما، ويستعرض الموجز تفاصيل المباراة والقنوات العارضة.

مباراة الاهلي والزمالك.. البث المباشر على قنوات MBC مصر

سيتم بث مباراة الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي عبر عدة قنوات فضائية، أبرزها MBC مصر وMBC مصر 2، وقد كشف الإعلامي إبراهيم فايق في برنامجه "الكورة مع فايق" عن تفاصيل بث مباراة الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي ، مؤكدًا أن قناة mbc مصر ستقدم تجربة مشاهدة استثنائية بجودة بصرية عالية، حيث سيستمتع الجمهور بجودة صورة تصل إلى أربعة أضعاف البث الطبيعي على قناة MBC مصر 2، كما ستُذاع المباراة بجودة عالية أيضًا على قناة MBC مصر 1، وستتم تغطية الملعب بـ26 كاميرا مختلفة لضمان أفضل زوايا التصوير.

تردد قناة mbc مصر hd

تردد تردد قناة mbc مصر hd على النايل سات:

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد قناة MBC مصر 2 على النايل سات:

التردد: 11823

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تقنيات تصوير جديدة وتجربة مشاهدة فريدة

أضاف إبراهيم فايق أن هناك كاميرا خاصة سيتم استخدامها لأول مرة في تغطية المباراة، وهي كاميرا متطورة جدًا ستضفي طابعًا جديدًا على المشاهدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توظيف عشرات الكاميرات لتغطية الأجواء خارج الملعب، بما في ذلك استقبال الجماهير وأعضاء الفريقين، وقد تم التعاقد مع مخرج عالمي لضمان تقديم أفضل تجربة بصرية للمشاهدين.

طريق الأهلي والزمالك في مباراة السوبر الافريقي

تأتي هذه مباراة السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك بعد أن تمكن النادي الأهلي من الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام على حساب الترجي الرياضي التونسي، بينما توج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على نادي نهضة بركان المغربي، هذه الإنجازات تعطي المباراة طابعًا خاصًا، حيث يتنافس الفريقان على لقب السوبر الأفريقي في أجواء مليئة بالإثارة.

تشكيل الأهلي في مباراة السوبر الافريقي

يشارك النادي الأهلي في هذه المواجهة بقائمة قوية تضم:

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيي عطية الله، محمد هاني، رامي ربيعة، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.



تشكيل الزمالك في مباراة السوبر الافريقي

أما نادي الزمالك، فيدخل المباراة بتشكيلة قوية أيضًا تشمل:

حراس المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزناري، أحمد محمود، محمد حمدي، محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، زياد كمال، محمد شحاتة، محمد السيد، عبدالله السعيد، ناصر ماهر، محمود عبدالرازق شيكابالا، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى زيزو، كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري، عمر فرج، حسام أشرف، ناصر منسي.



مباراة حاسمة بين العملاقين

مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك ليست مجرد لقاء رياضي عادي، بل هي حدث كروي كبير ينتظره الجميع بشغف. المنافسة الشرسة بين الفريقين تجذب أنظار الملايين، وتعد الجماهير بمشاهدة ممتعة ومثيرة، سواء على المستوى الفني أو التقني.

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